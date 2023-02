Jeudi dernier, au petit matin, la planète NBA a connu un énorme tremblement de terre avec le transfert de Kevin Durant à Phoenix. Mais il n’y a pas que l’ancienne superstar des Nets qui a débarqué au pays des cactus en ce début du mois de février. Il y a aussi l’auteur de cet article, initialement venu en Arizona pour couvrir le Super Bowl NFL et qui s’est donc retrouvé – par le hasard des choses – à l’épicentre de l’un des plus gros trades de l’histoire. Récit d’une semaine vraiment pas comme les autres.

Par Nicolas Meichel, à Phoenix

Nous sommes le 9 février 2023 aux alentours de 7h du mat’ à Paris. À environ 9 000 kilomètres de là, du côté de Phoenix en Arizona, ce n’est pas le jour qui se lève mais la nuit qui tombe. Il est effectivement 23h dans la Vallée du soleil, qui est pour le temps d’une semaine le centre de l’univers sportif américain avec l’organisation du fameux Super Bowl (la finale du championnat de football américain) opposant les Philadelphia Eagles aux Kansas City Chiefs. Le Super Bowl, c’est justement la raison pour laquelle le rédacteur écrivant ce papier est à Phoenix. Pendant quelques jours, la casquette de corédacteur en chef chez TrashTalk a été remplacée par celle d’envoyé spécial pour le site français de NFL touchdownactu.com, mais impossible de ne pas garder un œil sur ce qui se passe dans le monde de la balle orange, surtout dans une semaine de trade deadline. Les notifications de Shams et du Woj sont donc toujours activées, et puis à 23h05 – heure locale – la bombe tombe : BREAKING: The Phoenix Suns are nearing a blockbuster trade to acquire Brooklyn Nets star Kevin Durant.

Là y’a @nicolasmeichel qui traîne à Phoenix et qui teste des alcools de cactus… il a vu passer KD en ville c’est sa meilleure cuite. — Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) February 9, 2023

Pour la petite histoire, la phrase que vous venez de lire juste au-dessus n’a rien de véridique. Ce séisme à la sauce NBA, il a plutôt été ressenti depuis la chambre 323 du GreenTree Inn & Suites – petit hôtel trois étoiles situé par très loin de l’aéroport – après une journée aussi excitante qu’usante au camp de base des Philadelphia Eagles.

“T’as foutu quoi bordel ?”, “Nico il est shooté à l’alcool de cactus il a rédigé un contrat pour KD”, voilà le genre de messages qui alimentent la rédaction de TrashTalk immédiatement après le transfert. Rassurez-vous, TT n’influence pas encore le monde à ce point mais il faut avouer que l’alignement de planètes est juste incroyable : pour récapituler, l’un des cinq meilleurs joueurs de basket au monde arrive à Phoenix dans un énorme trade la même semaine où votre site de basket préféré possède un membre de son équipe sur place. Is this real life ?!?

WELCOME TO THE VALLEY, KD! 🏜️ pic.twitter.com/13PoF5obn2 — Phoenix Suns (@Suns) February 9, 2023

Le lendemain, alors qu’une conférence de presse avec Rihanna – star du concert de la mi-temps du Super Bowl cette année – est au programme dans le Media Center de Downtown Phoenix, l’onde de choc liée au transfert de Kevin Durant est toujours là. Au cours du trajet en taxi allant du GreenTree Inn & Suites Hotel jusqu’au centre de la ville, c’est forcément un sujet de discussion. “Cette fois c’est sûr KD ne sera jamais LeBron” balance le chauffeur – bien baraqué et portant sa casquette à l’envers – d’un ton sec. “Au lieu de guider une équipe de role players, il va dans une équipe déjà prête pour gagner où il ne sera jamais le numéro 1. Il ne sera jamais dans la catégorie de LeBron, Jordan ou Kobe.” Comme quoi on peut parcourir tous les jours les rues de Phoenix et ne pas forcément être emballé par la venue de Durant.

Après avoir vu Rihanna IRL et avant de repartir de plus belle pour retrouver les joueurs des Eagles à leur camp de base comme la veille, l’objectif est clair : obtenir des infos sur le lieu et la date de la conférence de presse d’intronisation de KD aux Suns, car sait-on jamais tout semble possible pendant cette Super Bowl Week. Allez hop, un premier mail envoyé aux responsables média/communication des Phoenix Suns, puis un deuxième et un troisième, sans oublier un MP au compte Twitter de la franchise. La réponse tombe à 13h30 de la part d’un certain Bryce Marsee (Basketball Communications Manager des Suns) : “Pour cause de Super Bowl, la conférence de presse de Kevin Durant n’aura pas lieu avant minimum jeudi prochain. Cordialement”

Arf. C’était sans doute un peu trop beau pour être vrai.

Le samedi, qui représente un peu le day pour les médias couvrant la finale NFL, représente une belle occasion pour se balader en ville et autour du Footprint Center, la salle des Suns où s’est notamment déroulée la Super Bowl Opening Night en début de semaine. Grand soleil, la vingtaine de degrés et un petit vent pas désagréable, ça donne envie de rester à l’extérieur… jusqu’à ce qu’on passe devant la boutique officielle des Suns. Tiens, et s’il y avait moyen de choper le tout nouveau maillot de Kevin Durant ? Pas de signe de KD en vitrine mais une fois les portes franchies, le numéro 35 de KD – de couleur orange sur fond violet – saute tout de suite aux yeux. “Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer…”

Un craquage à 149,99 dollars, forcément ça pique mais après tout on n’a qu’une vie. Et s’il y a bien un moment pour la vivre à fond c’est maintenant. Du coup, quand le compte Twitter des Suns annonce que KD est arrivé à Phoenix et qu’il se trouve au centre d’entraînement des Suns, il n’y a qu’une seule chose à faire : sauter au plus vite dans un taxi pour rejoindre le Verizon 5G Performance Center situé à environ 20 minutes de voiture. Il s’est passé tellement de choses incroyables durant cette Super Bowl Week que tous les rêves sont permis.

At forward… From Texas… 6’10″… Number 35… 𝐊𝐄𝐕𝐈𝐍 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓. 📍 @Verizon 5G Performance Center pic.twitter.com/4mobtdVASX — Phoenix Suns (@Suns) February 11, 2023

Sauf qu’une fois sur place, c’est la grosse clim.

Seulement une personne est présente devant le centre d’entraînement des Suns, et ce n’est pas Kevin Durant. C’est un membre de la sécurité, qui fait comprendre à ce petit Français plein d’espoir qu’il a malheureusement fait le déplacement pour rien et qu’il vient de perdre 45 dollars. “Kevin Durant is not here sir, I’m sorry.” Damn. Après avoir pris quelques photos de l’extérieur du centre d’entraînement et jeter un œil au “Suns All-Time Roster” (coucou Boris Diaw, Mickael Pietrus et Elie Okobo) pour compenser un tout petit peu notre déception, il n’y a plus qu’à se diriger vers l’arrêt de bus le plus proche pour revenir au centre de Phoenix, direction 44th Street et… Tatum Boulevard (true story).

Je suis arrivé au centre d’entraînement des Suns, mais y’a plus KD 😢 https://t.co/evdI5Ax43Q pic.twitter.com/b9zIDQXlqt — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) February 11, 2023

Ce récit d’une semaine pas vraiment comme les autres, il se termine finalement au seul endroit où il peut se terminer : devant l’entrée du Footprint Center. C’est notamment ici qu’un fan des Suns partage tout haut sa confiance sans oublier d’y apporter une touche d’humour : “On a récupéré le meilleur joueur du monde ! Avec lui on va gagner le titre, et puis il repartira après 2 ou 3 ans haha.” Mais c’est surtout ici que Kevin Durant réalisera ses prochains exploits avec sa nouvelle équipe de Phoenix. Et que les Suns gagneront peut-être le tout premier titre de leur histoire sous l’impulsion d’Easy Money Sniper.

Si ça arrive, on pourra dire que TrashTalk était là quand tout a commencé.