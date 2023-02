On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? On attendait un trade pour Evan Fournier mais il n’est pas venu.

# RUDY GOBERT

Semaine contrastée pour Rudy Gobert, entre la branlée infâme reçue des mains de Nuggets et l’arrivée à Minneapolis de Mike Conley, assurément une bonne nouvelle pour le pivot français. A deux mois des Playoffs les Wolves doivent désormais monter en puissance, et leur Gobe aussi.

Wolves vs Nuggets : 16 points à 7/8 au tir et 2/4 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 contre en 18 minutes

Wolves @ Nuggets : 0 point à 0/2 au tir, 5 rebonds et 1 contre en 19 minutes

Wolves @ Jazz : DNP

Wolves @ Grizzlies : 8 points à 2//4 au tir et 4/4 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes et 2 contres en 30 minutes

# EVAN FOURNIER

Il est réapparu face aux Sixers un peu comme par enchantement, et derrière plus rien. On attendait qu’un trade tombe avant jeudi ? Nada. Evan Fournier restera donc à New York jusqu’à la fin de la saison, on espère qu’il lui reste quelques monuments à visiter…

Knicks vs Sixers : 17 points à 6/11 au tir dont 5/8 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 24 minutes

Knicks @ Magic : DNP

Knicks @ Sixers : DNP

Knicks vs Jazz : DNP

# NICOLAS BATUM

Un match solide à Brooklyn puis une semaine tranquille, lors de laquelle il a dit au revoir à Reggie Jackson, Luke Kennard et John Wall, lors de laquelle il a dit bonjour à Bones Hyland, Eric Gordon et au légendaire Mason Plumlee. Les Clippers sont désormais armés pour la guerre des Playoffs, et Nico reste le capitaine de route de ce gros effectif.

Clippers @ Nets : 9 points à 3/8 au tir dont 1/4 du parking et 2/3 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes et 1 contre en 28 minutes

Clippers vs Mavs : 0 point à 0/3 du parking, 2 rebonds, 1 steal et 1 contre en 15 minutes

Clippers vs Bucks : DNP

# FRANK NTILIKINA

Si Franky s’ennuie, on peut toujours lui proposer une Vikash 2006, à savoir filmer ses copains qui jouent et en faire un DVD qui ne se vendra pas.

Mavericks @ Jazz : 0 point à 0/2 au tir, 2 rebonds, 3 passes et 1 contre en 7 minutes

Mavericks @ Clippers : DNP

Mavericks @ Kings : DNP

Mavericks @ Kings : 1 rebond en 6 minutes, yeah

# KILLIAN HAYES

Killian souffle le chaud et le froid depuis un mois et il serait assez judicieux de sa part de se remettre à rentrer ses tirs. Parce que c’est un peu les bases du basket.

Pistons vs Celtics : 17 points à 7/16 au tir dont 3/7 du parking, 2 rebonds, 9 passes, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Pistons @ Cavs : 9 points à 4/9 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds, 6 passes et 2 steals en 29 minutes

Pistons vs Spurs : 4 points à 1/11 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes et 1 steal en 39 minutes

# OUSMANE DIENG

Semaine chargée pour Ousmanito (personne ne l’appelle comme ça on est d’accord) mais plutôt du côté de la G League, en compagnie de ses compatriotes Olivier Sarr et Adam Mokoka. Ouais, le Blue d’Oklahoma City a donc fait jouer plus de Français que Monaco sur certains matchs. Gratuit et non vérifié, mais on est dimanche et on a du pain sur la planche.

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder @ Lakers : DNP

Thunder @ Blazers : DNP

# THEO MALEDON

Lui aussi a plutôt joué en G League cette semaine, et disons qu’il est un peu fâché avec son tir. Confiance à retrouver, avant de retrouver… le roster NBA des Hornets ?

Hornets vs Magic : DNP

Hornets @ Wizards : DNP

Hornets @ Celtics : DNP

Hornets vs Nuggets : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

Actu un peu calme pour Moussa, parait-il qu’il a acheté un nouveau chat et qu’il est allé au ciné deux fois.

Clippers @ Nets : DNP

Clippers vs Mavs : 2 minutes d’étirement

Clippers vs Bucks : 2 points à 1/1 au tir, 1 rebond et 1 contre en 5 minutes

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Cleveland Charge : 0/1 du parking, 1 rebond et 1 contre en 3 minutes

Delaware Blue Coats @ Cleveland Charge : DNP

Delaware Blue Coats vs Wisconsin Herd : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs Windy City Bulls : 0 point à 0/4 au tir dont 0/2 du parking et 0/1 aux lancers, 2 rebonds et 6 passes en 13 minutes

Greensboro Swarm vs Salt Lake City Stars : 2 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 steal

Greensboro Swarm vs Fort Wayne Mad Ants : 14 points à 5/10 au tir dont 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 7 passes et 1 steal en ? minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic vs Mexico City Capitanes : 13 points à 6/9 au tir dont 1/3 du parking, 6 rebonds, 8 passes, 5 steals et 1 contre en 30 minutes

Lakeland Magic vs Salt Lake City Stars : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 3 steals en ? minutes

Lakeland Magic vs Salt Lake City Stars : 2 points à 1/1 au tir, 3 rebonds et 3 passes en ? minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue @ Fort Wayne Mad Ants : 20 points à 9/17 au tir dont 2/8 du parking et 0/1 aux lancers, 9 rebonds, 3 passes et 1 steal en 34 minutes

Oklahoma City Blue @ Motor City Cruise : 24 points à 9/18 au tir dont 6/8 du parking et 0/1 aux lancers, 4 rebonds et 3 passes en ? minutes

Oklahoma City Blue @ Motor City Cruise : 17 points à 7/13 au tir dont 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 10 rebonds, 3 passes et 1 steal en ? minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue @ Fort Wayne Mad Ants : 12 points à 4/7 au tir dont 2/4 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 3 steals en 31 minutes

Oklahoma City Blue @ Motor City Cruise : 17 points à 6/10 au tir dont 3/5 du parking et 1/2 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes

Oklahoma City Blue @ Motor City Cruise : 9 points à 4/8 au tir dont 0/1 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en ? minutes

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue @ Fort Wayne Mad Ants : 8 points à 4/5 au tir et 0/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 3 contres en 13 minutes

Oklahoma City Blue @ Motor City Cruise : 8 points à 3/5 au tir dont 2/2 du parking et 0/1 aux lancers, 5 rebonds en ? minutes

Oklahoma City Blue @ Motor City Cruise : 14 points à 5/8 au tir dont 2/3 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en ? minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Austin Spurs : DNP

G League Ignite @ Austin Spurs : DNP

G League Ignite @ Texas Legends : DNP

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs South Bay Lakers : DNP

Ontario Clippers vs South Bay Lakers : DNP

Quelques vidéos tricolores

𝐑𝐮𝐝𝐲. 𝐆𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭. 16 points

8 rebonds

1 passe / 1 contre Les @Timberwolves l’emportent 128-98 face aux Nuggets ! #RaisedByWolves pic.twitter.com/v4UndIJnCP — NBA France (@NBAFRANCE) February 6, 2023

𝙀𝙫𝙖𝙣. 𝙁𝙤𝙪𝙧𝙣𝙞𝙚𝙧. 17 POINTS

5-8 3PM Les @nyknicks l’emportent 108-97 face aux Sixers ! pic.twitter.com/mJPa1Xmrve — NBA France (@NBAFRANCE) February 6, 2023

Nicoo 9 PTS / 11 REB / 3 AST / 1 BLK Les @LAClippers l’emportent 124-116 face à Brooklyn ! pic.twitter.com/Q7K3JbGPdt — NBA France (@NBAFRANCE) February 7, 2023