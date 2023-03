Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à exactement 40 jours de la postseason !

Les résultats de la nuit

Hornets – Suns : 91-105 (stats)

: 91-105 (stats) Pistons – Bulls : 115-117 (stats)

: 115-117 (stats) Celtics – Cavs : 117-113 (stats)

– Cavs : 117-113 (stats) Heat – Sixers : 96-119 (stats)

: 96-119 (stats) Knicks – Nets : 142-118 (stats)

– Nets : 142-118 (stats) Rockets – Grizzlies : 99-113 (stats)

: 99-113 (stats) Bucks – Magic : 139-117 (stats)

– Magic : 139-117 (stats) Thunder – Lakers : 117-123 (stats)

: 117-123 (stats) Blazers – Pelicans : 110-121 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Suns, Sixers, Knicks, Lakers, Pelicans : focus ici sur les Sixers, très solides vainqueurs du Heat malgré l’absence de Joel Embiid, des Sixers qui confortent donc leur troisième place à l’Est derrière les deux intouchables que sont les Bucks et les Celtics. A l’Ouest ? Les Lakers jouaient sans LeBron James, Anthony Davis ni D’Angelo Russell mais se sont sortis du piège Thunder grâce aux seconds couteaux pour aller chercher une victoire qui comptera peut-être pour beaucoup dans quelques semaines. Idem pour les Pelicans, victorieux à Portland grâce à un énorme Brandon Ingram

Mauvaise opération du jour – Cavs, Heat, Nets, Blazers : les Nets ont perdu le derby et les Cavs ont trouvé plus fort qu’eux à Boston, mais le perdant de la nuit est à chercher du côté de Floride puisque le Heat a perdu face aux Sixers, et a perdu par la même occasion une belle… occasion de fondre sur la sixième place des Nets. Boarf, on se dit tout de même que ça ne devrait plus trop trainer, alors que pour les Blazers il faudra bientôt se mettre en route car malgré la nouvelle grosse perf de Damian Lillard et le nouveau show de Matisse Thybyulle, Portland s’est incliné face aux Pels dans un match qu’il n’aurait pas fallu perdre.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Wizards – Raptors

1h30 : Mavericks – Sixers

2h30 : Spurs – Pacers

4h : Warriors – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Wizards

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Wizards

Nuggets – Mavericks, Wolves, Jazz ou Pelicans

Grizzlies – Mavericks ou Wolves

Kings – Clippers

Suns – Warriors

Play-in tournament : Mavericks – Wolves et Jazz – Pelicans