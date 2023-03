Le match entre Clippers et Thunder était serré et très intéressant. Un pur duel pour les Playoffs qu’on matait avec beaucoup d’intérêt… Jusqu’à ce que Paul George ne se blesse. Gêné involontairement lors d’une réception par Luguentz Dort, la star des Voiliers a effectué un mauvais mouvement au niveau du genou avant de s’écrouler au sol. Il est immédiatement rentré au vestiaire. Le coup est très dur la troupe de Tyronn Lue.

Ce sont des papiers dont on se passerait bien tiens. Après trois quart-temps d’une partie enjouée entre Los Angeles et OKC, les jeux ne sont pas encore faits et les deux formations se rendent coup pour coup. Ce qui vient entacher ce joli spectacle ? Une blessure. Celle d’un joueur on ne peut plus important pour les Clippers : Paul George.

Paul George limps to the locker room after taking some kind of hit on the rebound with Lu Dort. (via @tomerazarly) pic.twitter.com/x14eImgJN0 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 22, 2023

À la bataille avec Luguentz Dort pour un rebond défensif, Paulo s’est retrouvé pris dans les jambes de son adversaire. Une situation qui force le joueur a poser ses pieds là où il le peut. Et qui provoque par la même occasion une hyper-extension de son genou. Les images sont sans appel, et PG reste au sol de longues secondes avant que ses coéquipiers ne viennent le relever. Ce qu’il refusera, visiblement touché par le mouvement forcé de son articulation. Ce seront finalement les médecins du staff de la franchise qui viendront l’aider à regagner immédiatement le vestiaire, avec une démarche qui n’a rien de rassurant : il boitait, avant de finir en sautillant sur une jambe.

À quelques semaines des Playoffs, et alors que les Clippers sont au coeur d’une bataille qui n’a jamais, dans l’histoire de la NBA, été aussi intense, perdre un élément du calibre de Paul George serait un véritable cauchemar. Actuellement cinquièmes de l’Ouest, les Voiliers ne sont qu’à une victoire des Suns… mais seulement à trois défaites de la onzième place. Et le revers subi cette nuit face au Thunder n’arrange pas le chantier global. Bref, les voyants passent au rouge. Des examens seront sans doute à venir dans les heures qui arrivent mais comme évoqué plus haut, les images ne sont pas de tendance à avoir le sourire. Pas du tout.

Source : NBA