Au terme d’une partie maîtrisée à la perfection, les Celtics n’ont fait qu’une seule bouchée des Kings. L’un des duels de la nuit n’en aura finalement été un que lors de la première mi-temps. Trop rapides, trop précis, les hommes de Joe Mazzulla ont noyé des Kings tout simplement moins costauds. Boston vient d’envoyer un message face à l’une des meilleures équipes de NBA.

Terrifiante, cette équipe des Celtics. Quand elle est en forme, quand elle ne balbutie pas son basket… elle semble impossible à arrêter. Cette nuit, les Kings en ont fait les frais, malgré une lutte plus qu’honorable. Le match a pourtant débuté sur un rythme très intense des deux côtés : ficelle par ci, splash par là, et les deux compteurs de points qui s’affolent pour déjà taper la trentaine après douze minutes.

Jayson Tatum en mode chef des Trèfles pour mettre la pression aux Kings, et Domantas Sabonis pour lui tenir la réplique tout en puissance sour le panier. Un dialogue de patrons encadré par de sérieux bras droits. Jaylen Brown bien sûr, et plus étonnement Davion Mitchell, qui met en PLS la défense de Beantown avec 13 points dans le premier quart. On mentionne bien sûr De’Aaron Fox qui inscrit aussi ses pions pour aider les siens.

Full head of steam 💨 pic.twitter.com/bOpXx0ip0J — Boston Celtics (@celtics) March 22, 2023

Que c’est plaisant : les deux équipes jouent un basket libéré de toute pression, même lorsqu’il s’agit de pression défensive. Le festival de tirs primés est rendu possible par une masse d’esprits clairement obnubilés par le panier adverse. Et c’est là que se fera d’ailleurs la différence : lorsque les Celtics vont hausser un peu le ton pour protéger leur cercle, la croisière de Sac-Town va clairement commencer à virer au passage en eaux troubles. Plus contestés, rien n’est rendu facile aux gars de Mike Brown, qui accusent le coup immédiatement.

En face, on sent directement que c’est le bon moment pour envoyer un coup de gaz qui peut s’avérer décisif. Le jeu collectif passe un cran, les passes sont rapides, les décalages efficaces. Et de toute façon, quand c’est le bordel, le plan est simple : filez la baballe à Jayson, il s’occupe de tout. Le basket, c’est une affaire de rythme et de dynamiques : cassez une équipe lorsqu’elle attaque, et vous lui rendrez difficile ses moments de défense. Avec une constante : la confiance. Encaisser des tirs au bout des 24 secondes, enchaîner avec un échec rapide derrière… ça casse un mental.

This move is straight out of a video game 🤯 pic.twitter.com/BFSmoW6tih — Boston Celtics (@celtics) March 22, 2023

C’est ce point qui fait des C’s une équipe particulièrement redoutable. Être capable de briser défensivement un adversaire, puis d’enchaîner avec des séquences offensives pleines de lucidité. On pourrait ainsi parler d’un message envoyé par Boston cette nuit : venez tout autant que vous êtes, on vous attend. Les Kings, solide écurie de l’Ouest qui a prouvé à de nombreuses reprises sa valeur face aux grosses formations de la ligue, n’ont fait que pâle figure une fois l’adversaire bien en place.

Du côté des stats, on note la soirée à 36 points de Jayson Tatum, qui a tout simplement défoncé ceux qu’on lui avait demandé de défoncer. Et proprement : 14/25 au tir, s’il vous plaît. Plus globalement, Al Horford (11 points) est le seul membre du cinq majeur de Boston à ne pas planter au moins 17 points. La preuve éclatante de la polyvalence et de l’efficacité globale de ce groupe. Les Kings auront essayé, mais ils ont fini étouffés. Domantas Sabonis finit bien en triple-double avec 16 points, 13 rebonds et 12 passes, mais cela n’a hélas pas suffi. Sacramento sait désormais ce qui les sépare d’une équipe qui joue le titre.

Source : ESPN, NBA