Changement de cinq majeur hier pour le Utah Jazz face aux Indiana Pacers. Keyonte George et Ochai Agbaji ont disputé leur premier match dans le cinq majeur cette saison. Will Hardy tâtonne, bricole, teste ses jeunes, mais l’équipe de Salt Lake City continue à perdre.

Début de saison difficile dans l’Utah, Lauri Markkanen est reparti sur les bases de son année dernière, John Collins réussit plutôt son intégration, mais le Jazz perd et perd encore. L’équipe de Will Hardy n’a gagné que deux de ses neuf premières rencontres et le tacticien a tenté, hier soir, des changements dans sa rotation afin d’essayer de stopper l’hémorragie.

Depuis le début de l’exercice 2023-24, le cinq majeur des mormons était composé de Talen Horton-Tucker, Jordan Clarkson, Lauri Markannen, John Collins et Walker Kessler. Contre Indiana, hier soir, Keyonte George et Ochai Agbaji ont commencé la rencontre en prenant les places de Horton-Tucker et de Kessler. Des changements poussant Lauri Markkanen à passer au poste 4, avec John Collins qui évoluait lui en tant que pivot pour l’occasion.

Si le remplacement de l’intérieur sophomore est simplement due à une blessure de ce dernier au coude gauche qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux semaines, celui de THT est un vrai choix de Will Hardy, qui a décidé de lancer dans le bain son rookie Keyonte George à la mène.

Pour sa première titularisation, George a été encourageant en compilant 7 points et 9 passes décisives tout en ne perdant qu’un ballon. Ochai Agbaji est lui passé à côté de son match en n’inscrivant qu’un panier en 25 minutes sur le parquet.

Sur le papier, on pourrait croire que cette nouvelle line-up, plus petite, du Jazz avait été mise en place pour améliorer le spacing et la création de jeu, quitte à perdre un peu défensivement. Mais lorsque l’on jette un œil aux statistiques, on remarque que Utah est la neuvième équipe qui produit le plus de passes décisives de la Ligue tout en étant celle qui perd le moins de ballon. Elle est la dixième équipe qui tente le plus de tirs à longue distance avec le treizième pourcentage de réussite. De l’autre côté du parquet par contre, elle est la 27e défense. La preuve que Will Hardy n’est pas à la recherche d’un problème spécifique à effacer, mais d’une alchimie à trouver, d’un collectif à faire briller.

Alors il sera intéressant de voir les évolutions dans le jeu et dans les rotations du Jazz lors des prochaines sorties de l’équipe. Intéressant également de constater les choix que fera le coach au moment du retour de Kessler. Une réintroduction d’Horton-Tucker ? Plutôt George ou Agbaji aux côtés de Clarkson ? Ce dernier sera t-il encore titulaire ou laissera-t-il sa place aux deux nouveaux entrants dans le cinq pour retrouver un poste de sixième homme qu’il a longtemps connu ?

Will Hardy a de quoi se faire des nœuds au cerveau et ce n’est pas forcément bon signe. Aucune solution ne se dégage pour l’instant comme une évidence et il va falloir vite inverser la vapeur si le Jazz ne veut pas retrouver les bas-fonds de la NBA après une saison 2022-23 tellement encourageante.