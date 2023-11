Corrigés par les Rockets la nuit dernière, les Lakers font grise mine. Les Angelinos n’ont toujours pas gagné un seul match depuis le début de leur road trip (3 défaites de rang) et les nombreux blessés ne permettent pas à Darvin Ham de trouver une continuité dans ses rotations.

Si les fans des Lakers veulent retrouver un peu le sourire, ils n’auront qu’à regarder le classement à la même date l’an dernier. Le 9 novembre 2022, les Lakers étaient 14ème à l’Ouest avec 2 victoires pour… 9 défaites. Le bilan de 3 victoires pour 5 défaites et la 11ème place actuelle semblent déjà beaucoup moins terribles quand on a ça en tête.

Si le classement ne donne pas lieu à inquiétude, c’est la manière qui fait froncer les sourcils. La raclée encaissée cette nuit face à Houston vient rappeler la détresse des Purple and Gold dès qu’un de leurs leaders (Davis en l’occurrence) n’est pas en tenue. Plus que jamais, les Lakers vivent et meurent sur les épaules de leur monstre à deux têtes. On peut s’émerveiller des exploits de LBJ malgré ses bientôt 39 printemps ou être impressionné par le niveau d’Anthony Davis des deux côtés du terrain mais les deux All-Stars sont l’arbre qui cache une forêt à Hollywood.

Le collectif ne brille pas sur ce début de saison, l’attaque des Lakers est d’une tristesse affolante (28ème offensive rating, 30ème à l’adresse à 3-points) et les quelques victoires glanées l’ont été via des exploits de LeBron ou d’AD. Derrière, ça reste compliqué entre un D’Angelo Russell qui souffle toujours autant le chaud et le glacial et Austin Reaves qui a visiblement perdu son shoot durant l’été avec Team USA (42% d’adresse, seulement 28% de loin).

À la maison, le groupe de Darvin Ham tenait encore la route, mais à l’extérieur c’est une autre histoire. En 5 déplacements cette saison, les Lakers n’ont… jamais gagné. Le road trip en cours, à priori prenable sur le papier, vire lentement mais sûrement au cauchemar. 3 matchs, 3 défaites, sans compter un Anthony Davis dont le corps se met à grincer après seulement trois semaines de compétition. Le AD qui visait les 82 matchs au Media Day est déjà arrivé à expiration. Et dire que le prochain match c’est chez les Suns de Kevin Durant…

Les roadtrip des Lakers :

Magic 120-101 Lakers

Heat 108-107 Lakers

Rockets 128 – 94 Lakers

Une horreur à vivre pour les fans.

Démolition par Houston, balade d’Orlando, Anthony Davis se blesse contre Miami et tu perds au buzzer.

Et maintenant tu vas à Phœnix.

Si les Lakers ne rayonnent pas sur ce début de saison, évitons quand même les conclusions hâtives.

L’un des points clefs qui avait été mis en avant durant l’intersaison c’est la stabilité prônée par les Lakers cet été. Beaucoup de prolongations, aucun changement dans le cinq majeur, on garde les mêmes que ceux qui ont régalé entre la trade deadline et la Finale de Conférence contre Denver. Un statu quo supposé permettre aux Lakers de lancer rapidement la machine pour s’accrocher aux premières places. C’était beau sur le papier et puis les blessures sont venus s’en mêler.

Cette nuit face à Houston, Darvin Ham a aligné un troisième cinq majeur différent cette saison (en 8 matchs). Depuis le jour 1, le technicien est obligé de bricoler entre les bobos des uns et ceux des autres. Le cinq majeur qui avait fini la saison n’a toujours pas été aligné cette année, à cause de la blessure de Jarred Vanderbilt. L’ancien des Wolves n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison et son absence se fait sentir, de par ses qualités défensives, sa combativité et sa complémentarité aux côtés d’Anthony Davis. Aucun retour ne semble à l’ordre du jour pour Vando.

Gabe Vincent, censé être la recrue phare de l’intersaison, est plombé par les blessures depuis la préparation. Rui Hachimura a aussi raté quatre matchs de suite. Quand c’est pas chez les titulaires, c’est le banc qui se retrouve fauché par les coups du sort. Les Lakers se retrouvent donc à jouer sans plusieurs joueurs clefs de leur rotation, tout en devant intégrer des nouveaux qui ont besoin d’un temps d’adaptation pour trouver leur place.

Compliqué dans ces conditions de vraiment construire une alchimie et LeBron James a demandé de la patience après la défaite face aux Rockets. Des propos rapportés par Dave McMenamin d’ESPN.

“Nous ne pouvons pas construire une cohésion si nous n’avons pas notre groupe au complet. C’est aussi simple que cela. C’est juste que nous sommes très affaiblis du côté des blessures”.

Le King n’a pas tort sur ce point mais il va quand même falloir faire avec les coups du sort et aller de l’avant malgré tout. Anthony Davis devrait vite revenir en tenue pour aider le natif d’Akron à remporter des matchs, Darvin Ham va croiser les doigts pour que son infirmerie se vite assez vite également.

Le retour à la maison après le match à Phoenix pourrait aussi aider à retrouver de la confiance, d’autant que les adversaires seront là encore assez prenables. 5 matchs sur 6 à domicile avec Houston, Utah, Portland, Sacramento (peut-être privé de Fox) et Memphis.

Source texte : ESPN