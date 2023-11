Toute petite nuit en NBA avec seulement deux matchs au programme. Quatre équipes du haut de la Conférence Est qui vont vouloir confirmer leurs bons débuts de saison.

Le programme de la nuit :

1h : Pacers – Bucks

3h30 : Magic – Hawks

Le match à ne pas rater : Pacers -Bucks

Les deux rencontres du soir opposent des équipes au bilan similaire en ce début de saison, mais on a du faire un choix. La rencontre entre les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks nous a semblé un poil plus attrayante pour plusieurs raisons. Le style de jeu premièrement, Indiana est la meilleure attaque de NBA et comme on le dit dans la langue de Shekespeare : “It’s not even close“. Milwaukee n’est “que” onzième du classement, mais l’on connaît la capacité des daims à s’adapter au rythme de jeu de l’adversaire et nous ne serions pas étonnés si ce match venait à dépasser les 250 points.

La bataille des meneurs ensuite, Tyrese Haliburton vs Damian Lillard, où deux des meneurs les plus divertissants de la Ligue. Deux joueurs capables de prendre feu comme d’organiser le jeu de leurs équipes respectives. On a hâte de voir si le maître va pouvoir dépasser l’élève. Giannis Antetokounmpo est également une des données qui nous a fait choisir cette rencontre. Le Grec sort d’un match très frustrant pour lui dans lequel il s’est fait expulser de manière assez injuste, pour rester poli. Nous n’aimerions pas être Obi Toppin et devoir le défendre ce soir. Enfin, l’heure, 1h du matin, où un horaire parfaitement supportable pour nous, fans européens et ce même si l’on commence tôt vendredi matin. C’est la fin de la semaine, vous pouvez le faire.

Les Français sur le pont :

En Europa League :

Rennes – Panathinaikos à 18h45

Toulouse – Liverpool à 18h45

AEK – Marseille à 21h00

En Conférence League :

Slovan Bratislava – Lille à 21h00

En NBA :

Absolument personne.

Mais aussi …

Paolo Bachero vs Jalen Johnson

Franz Wagner vs De’Andre Hunter

Jalen Suggs et Anthony Black vs Trae Young et Dejounte Murray

Orlando Magic vs Atlanta Hawks quoi.