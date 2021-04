Jrue Holiday prolonge aux Bucks pour 4 ans et 160 millions de dollars : pour sécuriser un Big Three, il faut souvent y mettre le prix

Débarqué dans un trade avant le début de saison, Jrue Holiday devrait poser ses valises de manière durable dans le Wisconsin. Selon les dernières informations, il aurait accepté une prolongation de 4 ans qui pourrait lui rapporter jusqu’à 160 millions de dollars.

Après une belle montée en puissance sur les dernières semaines, Jrue Holiday va être récompensé par sa direction avec un nouveau contrat. Selon Shams Charania de The Athletic, c’est un deal de quatre ans qui a été signé par le combo guard et il pourrait lui rapporter gros, genre vraiment gros.

Milwaukee star guard Jrue Holiday and the Bucks have agreed to a four-year maximum contract extension worth up to $160 million, his agent Jason Glushon of @GlushonSM told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2021

Vous avez bien lu, il s’agit d’un deal de 160 millions sur quatre ans et donc une moyenne rondelette de 40 millions l’année. À noter que le contrat contient une player option et il pourra donc tester le marché en 2024. Il a, par ailleurs, décliné l’option qu’il avait dans son précédent deal, et le bail commencera donc dès la saison prochaine. Selon les informations d’ESPN, la somme garantie serait de 135 millions et la part restante est en fait un ensemble de bonus. Toujours est-il que Milwaukee a dû mettre la main au portefeuille pour sécuriser son troisième leader. Certains diront sans doute que c’est cher payé mais les Bucks n’avaient de toute façon aucune marge financière pour attirer une autre star et ils avaient déjà payé le prix fort pour le faire venir de New Orleans. L’an prochain, Milwaukee paiera le trio Giannis-Middleton-Holiday à hauteur de 105 millions, soit cinq millions en dessous du salary cap. Quand on aime, on ne compte pas. Avec le Big Three verrouillé jusqu’en 2023 minimum, la franchise des Daims s’offre du temps pour aller chercher le titre tant convoité. Après une entame en douceur, Jrue Holiday est clairement monté en puissance depuis le break et il a pris plusieurs fois le lead, notamment quand Giannis était au repos. Il vient de sortir un match en 33/11/7 contre les Kings par exemple. Sa défense, sa capacité à créer, son shoot et son côté glue guy en font un atout précieux pour Milwaukee et il faudra compter sur lui dans les moments chauds.

Jrue Holiday prolonge à Milwaukee et les Bucks sécurisent le Big Three. On vous laisse débattre du montant mais vu les options à disposition de Jon Horst, on se dit quand même que c’est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Les cadres étant sécurisés, il est temps de penser à la seule chose qui compte : la conquête du titre.

Source texte : ESPN / The Athletic