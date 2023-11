Le musée sur LeBron James à Akron ouvrira le 25 novembre

Projet de longue date, le musée LeBron James est désormais une réalité. Il ouvrira ses portes le 25 novembre et sera situé dans les locaux de la fondation du King à Akron, sa ville natale.

Et voilà le LeBron James’ Home Court, ou devrait-on dire le musée sur LeBron James ! Le musée ne sera pas dur à trouver car il sera au sein même des locaux de la fondation de LBJ à Akron. Au cœur de la visite, une immersion dans les différentes périodes de la vie du King, entre son enfance dans l’Ohio, son passage au lycée à St Vincent St Mary, la Draft 2003, les titres remportés avec le Heat, les Cavs ou les Lakers ou encore ses expériences avec Team USA. Si le sportif sera évidemment à l’honneur, la visite s’orientera aussi sur les activités du King hors des parquets, que ce soit la partie business ou ses initiatives philanthropiques.

Une galerie du musée sera aussi dédiée à l’exposition de diverses œuvres d’art réalisées par des fans ou encore des chaussures portées lors de certains matchs importants mais aussi des photos et des souvenirs familiaux.

Opening November 25 inside House Three Thirty… @KingJames‘ Home Court. The world’s first and only official museum dedicated to the journey and milestones of the kid from Akron! 👑

⁰Who’s coming first?! 👀 https://t.co/q1MyL1iQ1K pic.twitter.com/icpuYCJHfs

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) November 9, 2023

Petit clin d’œil à la carrière du King, le coût d’entrée sera de… 23$ (le numéro de maillot de Bron Bron) et gratuit pour les enfants de 5 ans ou moins. L’ensemble des recettes sera transférée à la fondation de LeBron James.

La déclaration de LeBron James pour l’ouverture de son musée à Akron. Des propos rapportés par ESPN.