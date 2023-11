Mason Plumlee absent deux mois, les Clippers intéressés par Daniel Theis ?

Comme attendu, Mason Plumlee va rester à l’infirmerie un moment pour les Clippers. Le pivot devrait manquer à minima deux mois de compétition. La franchise de Los Angeles scruterait le marché pour trouver un renfort pour sa raquette.

Sacré tuile que voilà pour les Clippers ! En pleine phase d’adaptation suite au trade de James Harden, les Angelinos ont perdu Mason Plumlee il y a quelques jours face aux Knicks. Si les croisés avaient un temps été craints, le pivot souffre finalement d’une entorse d’un ligament du genou. Une blessure qui le privera de deux mois de compétition selon Shams Charania de The Athletic.

Sources: Clippers center Mason Plumlee is expected to be sidelined as much as two months with MCL sprain in knee — and one veteran center LA is showing interest in as team evaluates external move or standing pat. pic.twitter.com/JU9vecmlyE

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 9, 2023

En son absence, Ivica Zubac aura sans doute des minutes supplémentaires à assurer et il aura P.J. Tucker ou encore le Français Moussa Diabaté en tant que backups. À moins que les Clippers ne décident de bouger leurs pions bien sûr. Toujours selon Shams, la franchise aimerait renforcer sa raquette et aurait des vues sur Daniel Theis.

Le solide intérieur allemand sort d’un été durant lequel il a remporté la Coupe du Monde avec l’Allemagne. Sauf que contrairement aux frères Wagner qui surfent sur cette bonne dynamique pour briller avec le Magic, Daniel Theis lui cire le banc à Indiana. Il n’a toujours pas disputé la moindre minute, barré par les nombreux intérieurs des Pacers (Jackson, Turner, Smith, Toppin). Payé encore 9 millions cette saison avec une team option pour l’an prochain, son futur semble s’écrire loin d’Indianapolis. Et s’il rejoignait la Cité des Anges ?

Source texte : Shams Charania / The Athletic