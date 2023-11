Mason Plumlee a été victime, lors de la rencontre entre les Los Angeles Clippers et les New York Knicks, d’une entorse ligamentaire au genou gauche. Le temps d’indisponibilité de l’intérieur n’est pas encore connu.

Mason Plumlee peut souffler. Lorsque l’on a vu Julius Randle lui foncer dans le genou tel une vachette à Intervilles, on a craint le pire pour l’intérieur des Clippers. Finalement, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, il ne souffre “que” d’une entorse au ligament latéral interne de son genou gauche.

Clippers center Mason Plumlee has a left knee MCL sprain and will return to LA this week for further evaluation, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 7, 2023



Mason Plumlee est de retour sur Los Angeles pour passer des examens complémentaires et sera absent à minima pour les deux derniers matchs du road-trip des Clippers face aux Nets et aux Mavericks. Reste à savoir sa date de retour en tenue, cela dépendra sans doute de la gravité de l’entorse mais cela pourrait dire plusieurs semaines loin des terrains.

Cette saison, le frère de Miles et Marshall tourne à 5,0 points et 5,5 rebonds de moyennes en 17 minutes de jeu. En son absence, P.J. Tucker devrait voir son temps de jeu grimper à l’intérieur dans un rôle de faux pivot qu’il a assumé souvent ces dernières années. Cela pourrait aussi permettre à Moussa Diabaté de se montrer en gagnant en responsabilités et en temps de jeu dans la peinture.

Si les Clippers sont forts et profonds sur les postes de guards et d’ailiers, ce n’est pas le cas à l’intérieur et cette blessure de Mason Plumlee va forcer Tyronn Lue à bricoler. Pas le mieux pour une équipe qui aurait bien besoin d’enchainer les matchs au complet pour façonner l’alchimie et les automatismes, notamment avec la nouvelle recrue James Harden.

Source texte : ESPN