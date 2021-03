Officiel : Rajon Rondo et Lou Williams échangés, les Hawks et les Clippers aiment la jeunesse et ils le prouvent

Les Clippers souhaitaient à tout prix recruter un nouveau playmaker pour soulager un peu Kawhi Leonard et Paul George à la création et c’est désormais chose faite : Rajon Rondo est de retour dans la cité des Anges.

On en parle depuis le début de saison ou presque : les Clippers ont vraiment besoin d’un meneur qui organise le jeu. Pat Beverley est surtout un défenseur, Lou Williams un scoreur, et on retrouve donc souvent la balle dans les mains d’un Kawhi ou d’un PG. Beaucoup de noms étaient sortis du chapeau : Lonzo Ball, Kyle Lowry, Ricky Rubio ou encore George Hill. Mais finalement, selon Shams Charania de The Athletic, c’est ce bon vieux Rajon Rondo qui va signer son retour dans la Cité des Anges, six mois après son départ des Lakers ! Déjà annoncé dans leur viseur à la Free Agency, il aura finalement mis un peu plus de temps pour arriver à destination.

Clippers are finalizing a deal to acquire Rajon Rondo from Atlanta for Lou Williams, two second-round picks and cash, sources tell me and @sam_amick. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

En bref : les Clippers récupèrent l’ancien Celtic mais ils lâchent Lou Williams ainsi que deux seconds tours de draft. WOH. Pour tous ceux qui sont retournés, on est avec vous les copains. Rajon Rondo n’était plus que l’ombre de celui qui nous a émerveillé pendant les derniers Playoffs. Entre les blessures et un niveau atroce pour son retour sur les parquets, il n’avait pas une cote de dingue et c’est peu de le dire. En face, tu as un Lou Williams certes moins scoreur que d’habitude mais son rôle a évolué cette année et il a moins besoin de sortir le lance-flammes à tout bout de champ. Moins de temps de jeu, plus de mecs autour qui peuvent scorer avec les stars. C’est aussi la fin d’une belle histoire pour un mec qui a fait du bon boulot pendant son passage, remportant deux titres de sixième homme. Autre constat : on reste sur le cul en voyant qu’il reste encore une petite bouboule dans l’armoire de Jerry West à envoyer en Géorgie. Avec ça, plus le deal de Paul George, on ne verra plus un rookie chez les Clippers avant 2045. Atlanta réalise un joli coup et il est encore signé Travis Schlenk. Le deal signé cet automne a tourné au fiasco et ils ont réussi à retourner ça à leur avantage avec un vétéran de qualité pour entourer les jeunes ainsi que deux picks qui peuvent toujours servir à l’avenir. Le contrat de Lou est expirant donc le risque est minimum et, cerise sur le gâteau, il connaît déjà la maison vu qu’il est passé entre 2012 et 2014.

Rajon Rondo est de retour à L.A et on souhaite aux Clippers qu’il n’ait pas perdu tout son basket en seulement six mois. Il va falloir activer le Playoffs Mode pour justifier le trade, sinon on risque de rigoler sur le board angelino pendant quelques temps.

Source texte : The Athletic