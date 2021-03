Officiel : Kyle Lowry… reste chez les Raptors, et ça aussi, mine de rien, c’est une sacrée Woj Bomb

Il était peut-être le plus gros nom mentionné ce soir, et finalement Kyle Lowry… reste à Toronto, et ce ne sera pas forcément pour déplaire à la fanbase des Dinos. Mentionné à de multiples reprises comme arrivant potentiel à Philadelphie, Miami ou chez les Lakers, le champion NBA 2019 reste donc finalement en ville, pour l’instant.

La trade deadline c’est des trades, évidemment, mais c’est aussi des trades… qui ne se font pas. Les Raptors avaient commencé par faire un peu de ménage en récupérant Gary Trent à la place de Norman Powell mais surtout en se débarrassant malicieusement de Terence Davis et Matt Thomas, les émojis yeux étaient alors de sortie et une énorme bombe made in espn se faisait de plus en plus sentir.

Oui mais non.

Oui mais non, et la révolution attendue n’aura finalement pas lieu. Kyle Lowry reste à Toronto, à Tampa Bay en fait enfin bref, et il partagera donc le backcourt avec les golgoths Fred VanVleet et Gary Trent Jr. jusqu’à la fin de saison, alors que le roster semble s’être affaibli pour… pas grand chose finalement. Peut-être bien que les Raptors n’étaient pas prêt à tourner cette page, peut-être bien que Sixers, Heat et/ou Lakers ont été trop gourmands – on a entendu parler d’une réticence du Heat notamment à lâcher Tyler Herro, ou d’une autre des Lakers à se séparer de Talen Horton-Tucker – et c’est donc dans sa franchise de presque toujours que le meneur sextuple All-Star terminera sa saison en cours.

The Raptors are keeping Kyle Lowry, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Tout ça pour ça comme dirait l’autre, comme dirait qui on ne sait pas trop c’est juste une expression, comme l’expression qui dit que Kyle Lowry bottera donc encore des culs quelques mois avec un maillot des Raptors sur le dos. C’est vraiment cool la trade deadline, c’est quand même le seul soir de l’année où on peut écrire des papiers sur des choses qui n’ont pas eu lieu.