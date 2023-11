LeBron James et les Lakers frustrés par l’arbitrage

Sur une série de deux défaites consécutives et possédant actuellement un bilan négatif, les Lakers de LeBron James ne réalisent pas le début de saison qu’ils espéraient, et la frustration est montée d’un cran. Frustration dirigée notamment vers l’arbitrage après le revers à Miami mardi soir.

“Je ne sais pas quoi dire. Je vais sur la ligne seulement trois ou quatre fois par match. Parfois pas du tout, ce qui est bizarre.”

Suite à la défaite face au Heat, LeBron James n’a pas hésité à exprimer son incompréhension par rapport au traitement des arbitres à son égard, traitement qu’il juge injuste au vu du nombre de contacts rencontrés dans la raquette de Miami l’autre jour. Une incompréhension évidemment partagée par son coach Darvin Ham et par l’ensemble de l’équipe des Lakers, qui a carrément contacté la Ligue pour démontrer les erreurs d’arbitrage qui ont pu être commises.

En réponse, la NBA a sorti son rapport sur l’ensemble des décisions arbitrales prises dans les deux dernières minutes du match Heat – Lakers (remporté 108-107 par Miami). Conclusion ? Aucune erreur d’arbitrage, que des bons calls. De quoi faire réagir LeBron sur Twitter.

The game isn’t won or lost in the last 2 mins! If you know the game things happen throughout the 1st, 2nd. 3rd and first 10 mins of 4th that has MAJOR impact on outcomes. https://t.co/ReW6r43Wax

— LeBron James (@KingJames) November 8, 2023

“Le match n’est pas gagné ou perdu dans les deux dernières minutes. Si vous connaissez le basket, vous savez qu’il y a des choses qui se passent pendant les trois premiers quart-temps et les dix premières minutes du quatrième pouvant avoir un impact MAJEUR sur le résultat.”

Darvin Ham, qui a pris une faute technique pendant la rencontre, a notamment souligné le manque de constance des arbitres sur les 48 minutes, clamant que l’aspect physique du match n’était pas toujours sanctionné de la même manière. On sait que LeBron, avec ses 2m06 et 113 kilos, absorbe les contacts mieux que n’importe qui mais cela ne justifie pas le manque de coups de sifflet aux yeux du King et des Lakers. Juste pour info : James tourne à 5,7 lancers-francs par match cette année, sa moyenne la plus faible en carrière (à égalité avec la saison 2020 et 2021).

Ce n’est pas la première fois que LeBron s’estime lésé par l’arbitrage, lui qui est plusieurs fois monté au créneau par le passé. Reste à voir si ce petit coup de pression influencera les officiels en sa faveur lors des matchs à venir.

Source texte : ESPN