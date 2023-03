C’est la prochaine upgrade attendue des Lakers dans cette folle course vers les Playoffs. Et quelle upgrade mes amis, puisque l’on parle du retour de… LeBron James sur les parquets après plus d’un mois d’absence. On y est presque !

Petit tweet passé inaperçu hier, ou presque, lorsque l’insider Adrian Wojnarowski nous apprenait que le statut de LeBron James venait de passer d’absent à incertain. Pour beaucoup ça ne veut pas dire grand chose mais dans le petit lexique de la NBA cette info signifie tout simplement que le process est en marche, et qu’il pourrait – peut-être – même accélérer la cadence dans les prochaines heures.

Le retour du roi approche. LeBron passe « d’absent » à « incertain », dans quelques jours ce sera « questionnable » puis « Game time decision » et enfin « fuck them kids let’s go » https://t.co/LnTGfBvjzj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2023



Blessé au pied en sortie de All-Star Game et de record battu, le King a raté l’intégralité du mois de mars et va donc revenir pour la toute fin de la régulière, histoire de faire le push Playoffs avec les copains. Le programme des Lakers jusqu’au 9 avril ? Une double-confrontation avec les Bulls, puis une série de matchs face à des franchises de l’Ouest (Wolves, Rockets, Clippers, Suns et Jazz deux fois). Huit matchs à jouer, au moins cinq à prendre si les Lakers ne veulent pas tomber dans le piège du Wild Wild West, et on se dit que, logiquement, avec LBJ à la tête du navire tout devrait (pourrait) bien se passer pour les Angelinos.

Un retour dès ce soir face aux Bulls ? Pas forcément ce qui est annoncé là tout de suite mais, n’oubliez jamais, en NBA depuis 20 ans… c’est LeBron James qui décide.