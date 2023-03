On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rudy Gobert et Nicolas Batum se préparent pour les Playoffs, Frank Ntilikina, Ousmane Dieng et Olivier Sarr aimeraient bien les jouer, et Evan Fournier aimerait bien jouer tout court.

# RUDY GOBERT

Rudy Gobert a surtout vu son actualité de la semaine être éclipsée par le retour de son chaton de collègue Karl-Anthony Towns. KAT mercredi, Anthony Edwards ce week-end, les Wolves arrivent lancés et au complet et c’est à partir d’avril qu’on attend de voir ce que Rudy apporte réellement à cette franchise de Minnesota.

Wolves @ Knicks : 16 points à 7/9 au tir et 2/5 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

Wolves vs Hawks : 12 points à 4/8 au tir et 4/8 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

# EVAN FOURNIER

Si vous l’apercevez faites-nous signe.

Knicks vs Wolves : DNP

Knicks @ Heat : DNP

Knicks @ Magic : DNP

# NICOLAS BATUM

Ça artille dans tous les sens, la nuit passée il est le seul joueur des Clippers a avoir sonné un tant soit peu la révolte, et lui aussi doit attendre les Playoffs avec impatience. Pour un choc avec les Suns dès le premier tour, histoire de défendre en bugne à bugne sur Kevin Durant ?

Clippers @ Blazers : 3 points à 1/3 du parking, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 16 minutes

Clippers vs Thunder : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking et 2 passes en 24 minutes

Clippers vs Thunder : 12 points à 4/6 du parking, 2 rebonds, 3 passes et 2 steals en 18 minutes

Clippers vs Pelicans : 13 points à 4/6 du parking et 1/1 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 20 minutes

# FRANK NTILIKINA

Parenthèse enchantée cette semaine puisque Franky a eu le droit à deux bouts de match. Autant de pions marqués en six jours que dans le dernier mois, alléluia, et une place à garder dans le roster des Mavs en Playoffs. Mais pas de précipitation car si ça se trouve, Dallas le les verra même pas, ces Playoffs.

Mavericks @ Grizzlies : 8 points à 3/4 au tir dont 2/2 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Mavericks vs Warriors : DNP

Mavericks vs Hornets : 8 points à 3/6 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 contre en 22 minutes

# KILLIAN HAYES

Superbe mois de mars pour Killian Hayes, même si l’adresse reste échouée quelque part dans les limbes de Google Mpas. Encore quelques matchs et il s’agira de se concentrer sur le prochain objectif, au hasard… la Coupe du Monde 2023 ?

Pistons vs Heat : 13 points à 6/14 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds, 11 passes et 2 steals en 38 minutes

Pistons @ Hawks : 21 points à 7/17 au tir dont 2/6 du parking et 5/5 aux lancers

Pistons @ Raptors : 6 points à 1/6 au tir dont 1/3 du parking et 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 7 passes et 4 steals en 28 minutes

# OUSMANE DIENG

Une belle apparition lors du premier match face aux Clippers. Ousmane est utilisé par Daigneault au gré des match-ups et au gré de son… envie, mais le Frenchie fait clairement partie de la rotation d’OKC en ce sprint final. Malgré sa blessure et son absence au début de l’hiver, on se dirige malgré tout vers une saison rookie aboutie, avec des cartons en G League et de belles choses montrées à l’échelon supérieur. Bon signe !

Thunder vs Suns : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 8 minutes

Thunder @ Clippers : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond et 1 passe en 8 minutes

Thunder @ Clippers : 9 points à 4/6 au tir dont 1/1 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

Thunder @ Lakers : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 2 minutes

# OLIVIER SARR

L’Olive a intégré la rotation du Thunder et il a encore une petite dizaine de matchs pour montrer qu’il vaut plus qu’une place de pompier au mois de mars.

Thunder vs Suns : DNP

Thunder @ Clippers : 4 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en 19 minutes

Thunder @ Clippers : 3 points à 1/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 8 minutes

Thunder @ Lakers : DNP

# THEO MALEDON

On regardait le match face aux Mavericks (faux) et il nous a semble reconnaitre Théo Maledon sur le terrain. Puis on s’est dit qu’on devait rêver, alors on a repris une lampée de Casanis et on s’est rendormi.

Hornets vs Pacers : DNP

Hornets @ Pelicans : DNP

Hornets @ Mavericks : 0 point à 0/4 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 4 passes en 21 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Quelques minutes dans la garbage time face aux Pels mais surtout trois bonnes perfs en G League. Les trades de février ne vont pas dans le sens du Français en vue de la fin de saison, dommage.

Clippers @ Blazers : DNP

Clippers vs Thunder : DNP

Clippers vs Thunder : DNP

Clippers vs Pelicans : 2 points à 1/2 au tir et 1 steal en 8 minutes

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Fort Wayne Mad Ants : DNP

Delaware Blue Coats vs Fort Wayne Mad Ants : 5 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking en ? minutes

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs Capital City Go-Go : 17 points à 6/13 au tir dont 3/5 du parking et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 6 passes et 2 contres en 35 minutes

Greensboro Swarm vs Raptors 905 : DNP

Greensboro Swarm vs Raptors 905 : DNP

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic vs Long Island Nets : 12 points à 6/10 au tir dont 0/1 du parking et 0/1 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 3 steals en 30 minutes

Lakeland Magic vs Long Island Nets : 8 points à 3/6 au tir et 2/2 aux lancers, 12 rebonds et 3 passes en ? minutes

Lakeland Magic @ Iowa Wolves : 0 point à 0/1 au tir, 3 rebonds, 9 passes et 1 steal en ? minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue @ Texas Legends : DNP

Oklahoma City Blue @ South Bay Lakers : DNP

Oklahoma City Blue @ G League Ignite : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue @ Texas Legends : 14 points à 5/9 au tir dont 4/5 du parking et 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 19 minutes

Oklahoma City Blue @ South Bay Lakers : 8 points à 2/5 au tir dont 1/2 du parking et 3/3 aux lancers, 3 rebonds en 18 minutes

Oklahoma City Blue @ G League Ignite : 6 points à 2/9 au tir dont 0/5 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 19 minutes

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue @ Texas Legends : DNP

Oklahoma City Blue @ South Bay Lakers : DNP

Oklahoma City Blue @ G League Ignite : DNP

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Stockton Kings : 10 points à 5/15 au tir dont 0/7 du parking et 0/3 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes et 2 steals en 31 minutes

G League Ignite vs Oklahoma City Blue : 5 points à 1/4 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 3 contres en 14 minutes

G League Ignite @ South Bay Lakers : DNP

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Memphis Hustle : 14 points à 6/10 au tir et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

Ontario Clippers vs Memphis Hustle : 6 points à 2/5 au tir et 2/3 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 2 steals en 25 minutes

Ontario Clippers vs Texas Legends : 14 points à 5/8 au tir et 4/7 aux lancers, 10 rebonds et 1 contre en 30 minutes

Quelques vidéos tricolores

