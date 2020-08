Pour LeBron James, ce sera « le parcours de Playoffs le plus dur » de sa carrière : gagner le titre au pays de Mickey, sacré défi

Pour la première fois depuis les Finales NBA 2018, LeBron James va disputer un match de Playoffs ce mardi avec l’ouverture de la série entre ses Lakers et les Blazers. Mais si le King est sans doute content de retrouver la postseason, les circonstances sont évidemment uniques. Tenter de gagner le titre dans une bulle au pays de Mickey, voilà le prochain défi de BronBron, peut-être le plus grand de sa carrière.

Il y a environ une semaine, le Roi avait déjà souligné le challenge qui accompagnait cette fin de saison pas comme les autres du côté de Disney World. Aucun fan dans les tribunes, pour l’aduler ou le siffler, disons que LeBron n’a pas du tout l’habitude. Sous le feu des projecteurs depuis ses années lycées, James est le genre de phénomène qui surfe sur l’énergie apportée par les supporters. Aujourd’hui, comme tous les autres joueurs présents à Orlando, il va devoir faire sans et l’avantage du terrain gagné par les Lakers en terminant premiers de l’Ouest s’est volatilisé. Lundi, le numéro 23 des Lakers s’est exprimé sur les circonstances actuelles, qui rendent plus difficile son parcours vers le titre si l’on en croit ses propos via le Los Angeles Times.

« Ça sera probablement l’un des plus durs, si ce n’est le plus dur. Pour moi, ça sera le parcours le plus dur de ma carrière au vu des circonstances. […] L’environnement est complètement différent. Je ne suis pas à la maison, je ne suis pas avec ma famille, je ne dors pas dans mon lit, je ne suis pas dans notre centre d’entraînement, je ne me prépare pas pour jouer au Staples Center avec nos fans. Il y a beaucoup de choses qui manquent par rapport à ma routine habituelle. »

Malgré tout cela, LeBron James annonce qu’il est prêt mentalement et concentré à fond sur la tâche à accomplir. Et la tâche à accomplir aujourd’hui, c’est battre une équipe de Portland qui a réussi à arracher sa qualification en Playoffs en remportant sept matchs sur neuf derrière un Damian Lillard en mode MVP de la bulle. Se coltiner ces Blazers-là au premier tour, ce n’est clairement pas un cadeau, et le King est bien conscient du défi que représente la bande à Dame D.O.L.L.A. avant le Game 1 de ce mardi (via Taylor Rooks de Bleacher Report).

« Les Blazers possèdent un monstre à deux têtes, avec Dame (Lillard, ndlr.) et C.J. (McCollum, ndlr.). Tout commence et finit avec eux. […] Ensuite, ils ont un Hall of Famer avec Carmelo Anthony, qui peut exploser à n’importe quel moment du match. […] Et je pense que le retour de Nurkic et Zach (Collins, ndlr.), qui étaient blessés, les aide beaucoup. Ils avaient la meilleure attaque lors des seeding games, il faut enchaîner les stops contre eux, on ne peut pas se lancer dans un concours offensif avec eux car ils peuvent rivaliser avec les meilleurs au niveau du scoring. […] Ils ne sont pas un huitième comme un autre. »

Difficile de mieux résumer. Comme l’indique également LeBron, les Blazers au complet n’auraient sans doute pas terminé huitièmes de l’Ouest cette saison, et on peut compter sur le King pour ne pas sous-estimer Portland. Cette confrontation sera avant tout une opposition de styles, avec une équipe des Lakers réputée pour sa défense derrière le duo LeBron James – Anthony Davis, tandis que Portland dispose d’une grosse puissance offensive symbolisée par Lillard et McCollum. L’affiche est belle, certains estiment que les Blazers ont les moyens pour dégager les Lakers de la bulle, voilà qui devrait provoquer quelques étincelles.

Circonstances exceptionnelles, adversaire redoutable au premier tour des Playoffs, pas de doute, le parcours vers le titre sera semé d’embûches pour LeBron James et les Lakers. Mais on connaît le monstre, il est plutôt du genre à relever les défis…

