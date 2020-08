Playoffs NBA 2020 : Lakers-Blazers, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on termine la série avec un choc qui s’annonce dantesque : Lakers vs Blazers !

Les Lakers auront attendu un peu plus que les autres pour connaitre leur match-up du premier tour, et s’ils n’auraient probablement pas craché sur les Suns ou les Grizzlies, c’est finalement Damian Lillard qui se dressera sur la route de LeBron James et ses guys. Des Blazers en mode tsunami depuis leur arrivée dans la bulle, fragiles derrière mais tellement dangereux devant, les Manchester City Blazers en somme. Une série incroyable qui s’annonce entre les leaders de l’Ouest et un étonnant contender, une série qui annonce quelques cartons mémorables, une série qui n’a rien d’un tour de chauffe pour les Angelinos. Les challengers peuvent-ils faire trembler le favori ? LeBron et AD vont-ils ramener tous les rêveurs à la réalité en un tour de passe-passe ? Une seule certitude, ça va envoyer du gros bois façon Sherwood et ce dès demain pour le Game 1, et on verra très vite de quel… bois sont faits ces Lakers 2020. Ça donne faim, ça donne très faim.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.