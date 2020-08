NBA Top 10 du jour : Donovan Mitchell fait le doublé, et dire que ça aurait pu être un triplé s’il avait gagné

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Honneur à ces messieurs les altruistes pour commencer, avec un trio de distributeurs plutôt inspirés. Nikola Jokic ou Kyle Lowry qui candidatent pour une place en NFL, et Donovan Mitchell qui prouve parfois qu’il est capable de lâcher la balle à son BFF Rudy Gobert. Autre héros (malheureux) de la nuit ? Joel Embiid, très inspiré face aux Celtics et par plusieurs fois arrêté pour violences envers le panier, alors que Jordan Clarkson préfère pour sa part taper un HORSE en plein match et au buzzer s’il vous plait. Jordan le cul par terre et… Kawhi le cul par terre, assez rare pour être signalé même si l’action en question nous fait plutôt penser à une peau de banane laissée sur le parquet plutôt qu’à un cross sanglant de Kristaps Porzingis. On termine en beauté avec Jarrett Allen qui punit Serge Ibaka pour tous ses coups de vice alors que O.G. Anunoby s’est chargé de rappeler à Tiomthé Luwawu-Cabarrot que la bulle n’est pas toujours une belle histoire. Mais tout ce beau monde s’incline ce matin devant… Donovan Mitchell, encore lui, qui prouve donc qu’on peut marquer 57 points dans un match tout en tapant dans le même temps des dunks de concours en plein trafic.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h30 pour vivre l’Acte I Scène 2 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.