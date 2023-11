Cette nuit, à 2h du matin, les Houston Rockets reçoivent les Los Angeles Lakers au Toyota Center. L’occasion pour Dillon Brooks de retrouver son vieil ami LeBron James, or vous commencez à connaître l’animal, il n’a pas pu s’empêcher de lancer la rencontre devant la presse.

Lors du premier tour des Playoffs 2023 entre les Lakers et les Grizzlies, deux hommes sont devenus meilleurs amis. Enfin probablement, en terme de timing ça paraît cohérent, mais non, nous ne parlions pas là de LeBron James et de Dillon Brooks. Toutefois, leur relation a bien évolué lors de cette série d’avril.

Dur de savoir par où commencer : Dillon Brooks qui traite LeBron James de vieux ? Risqué, mais jusque-là plutôt banal. Qui dit ensuite qu’il ne respecte personne tant qu’il ne lui a pas mis 40 puntos sur la truffe ? C’est son droit et le King ne tournera d’ailleurs “que” à 22 points de moyennes lors des six rencontres entre les deux équipes. Qui lui met un coup de poing dans les créatrices de Bronny et Bryce ? Non, là le bouchon est poussé un petit peu loin.

Flagrant 2 foul assessed to Dillon Brooks for hitting LeBron below the belt.

Brooks has been ejected from the game.pic.twitter.com/Grd03xXZyy

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 23, 2023

Même LeBron James, pas forcément habitué à répondre à ses détracteurs, enverra un message clair à Dillon Brooks sur les réseaux sociaux une fois la série terminée. Une repris de Jay-Z ayant pour objectif de remettre l’église au milieu du village et le Mont Saint-Michel au cœur de la Normandie.

Unlike you little 🤬I’m a grown ass man

Big shoes to fill 🤬, grown ass pants

Prolly hustled with your pops, go ask your parents

Its apparent you’re staring at a legend

Who, put a few little 🤬in the they place before

Trying to eat without saying they grace before! 🤫👑

— LeBron James (@KingJames) April 29, 2023

Pour les moins à l’aise dans la langue de Shakespeare, la traduction est plus ou moins la suivante : “Je suis une légende, tu es une petite fiente, je t’ai remis à ta place.” Plus ou moins.

Toujours est-il que Dillon Brooks ne semble pas s’être remis en question depuis. LeBron James ne lui en a toujours pas mis 40 dans les naseaux, alors le buffle continue à s’exprimer. Avant le match de ce soir entre Rockets et Lakers, l’arrière canadien a lancé les hostilités devant les micros :

“Je suis prêt à le (LeBron James) cadenasser. Il shoote bien, il joue bien, mais je suis là pour le fatiguer, le faire se sentir comme s’il était au quatrième quart-temps rapidement.”

Dillon Brooks on his matchup with LeBron

“Ready to lock him up” pic.twitter.com/YnNNUMZWk5

— Lachard Binkley (@BinkleyHoops) November 7, 2023



Attention Dillon, le King se sent plutôt bien dans le quatrième quart-temps et même en prolongation comme il l’a montré face aux Clippers mercredi dernier. Toujours est-il que cette équipe de Houston est un bon test pour les Lakers qui sortent de deux défaites de rang lors d’un road-trip en Floride alors que les Rockets, eux, ont remporté leurs trois derniers matchs.

Brooks, lui, réalise un bon début de saison dans la lignée de sa magnifique Coupe du Monde cet été. L’arrière tourne pour le moment à 16,3 points et 4,7 rebonds de moyenne à 59,3% au tir et 56,5% de loin.

Est-ce que cela suffira pour prendre le dessus sur le King, qui lui ne donne toujours aucun signe de déclin à bientôt 39 ans, réponse ce soir à 2h du matin au Toyota Center.

