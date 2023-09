Après la magnifique finale de la Coupe du Monde entre l’Allemagne et la Serbie, l’heure des récompenses fut venu et quelle ne fut pas notre surprise lorsque… Dillon Brooks fut nommé Meilleur défenseur de la compétition. Bon, honnêtement, le lobby était si fort que la surprise n’en est en fait pas vraiment une.

Absent du meilleur cinq de la compétition (Dennis Schroder, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Bogdan Bogdanovic, Anthony Edwards) et absolument pas élu MVP de cette Coupe du Monde, Dillon Brooks se rattrapera donc avec le trophée de meilleur défenseur, cocasse pour un mec qui a fini sa compète avec un match à 39 pions dans la petite finale. Mais le plus cocasse dans tout ça, c’est évidemment le fait que Didi le Teigneux l’avait littéralement annoncé il y a quelques jours, dans la plus grande tradition brooksienne, à savoir toute gueule dehors et si t’es pas content c’est pareil.

“I’m the best perimeter defender in this tournament, in the world, in the NBA.” 🛡️

Dillon Brooks is the Best Defensive Player of #FIBAWC 💯

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023



Dillon affirmait donc sans tortiller du séant qu’il était le meilleur défenseur extérieur de la Coupe du Monde, de la planète et de la NBA, et désormais lesté d’un trophée de DPOY de CDM, on sait donc à peu près quel sera l’un des objectifs du chien enragé la saison prochaine à Houston, en sus de son rôle attendu de maître hustler auprès des agneaux que sont encore Jabari Smith Jr., Jalen Green, Alperen Sengun et tous les autres.

Moralité ? Suffit de demander et on a dans la foulée. Peut-être bien comme ça que Dillon Brooks est allé chercher un contrat à 80 millions dans le Texas, mais on peut bien vanner autant qu’on veut, le garçon est rentré dans pas mal de crânes internationaux cet été. Et très franchement, c’est exactement le profil de joueur qu’on aime à la folie. Furieuse ou douce peu importe, pourvu qu’elle soit folle.