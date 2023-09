Au sortir d’une saison historique aux côtés de Mike Brown à Sacramento, voila que Jordi Fernandez offre au Canada sa première médaille mondiale. Un enchaînement qui place le tacticien espagnol parmi les grands coachs en devenir de la balle orange.

2023 est une année marquante dans la carrière de Jordi Fernandez. Le coach espagnol l’a commencé dans le (quasi) anonymat en tant qu’assistant coach de Mike Brown aux Kings et la termine donc parmi les coachs qui ont le plus la cote sur le marché du velleda et des ardoises.

Il faut dire que le boulot abattu est colossal. Pour une première participation à une Coupe du Monde, le Canada est parvenu à monter sur le podium de la compétition en devançant les Américains et en dépassant bon nombre de nations estampillées FIBA. Pour une première c’est très fort. Petit clin d’œil du destin, Jordi a carrément éliminé son propre pays (l’Espagne) pour s’ouvrir le chemin des 1/4 de finale.

Jordi Fernandez, assistant chez les Kings qui vient de reprendre le programme Canada : 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Alors oui, Jojo bénéficie d’un effectif très complet avec un Shai Gilgeous-Alexander en mode diamant brut, leader de son équipe, et beaucoup d’autres solides joueurs NBA : Luguzntz Dort, Kelly Olynyk, R.J Barrett… mais le Canada a également montré beaucoup de qualités et collectives et de constance dans cette Coupe du Monde. L’effet… Kings ?

Le technicien espagnol a en effet évolué toute la saison sur le banc des Kings aux côtés du COY Mike Brown. Une expérience forcément formatrice et enrichissante pour le sélectionneur du Canada. Au moment de la valse des entraîneurs, Jordi Fernandez avait souvent été dans les petits papiers des franchises sans pour autant prendre place en tant que coach principal d’une organisation NBA. Le temps devrait en tout cas faire son affaire et la côte de Jordi pourrait continuer de monter en flèche si ses équipes continuent de maintenir ce niveau de performance. Keep an eye on him !