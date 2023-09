Star parmi les stars dans cette Coupe du Monde 2023, Luka Doncic rêvait évidemment d’emmener la Slovénie sur le toit de la planète basket. Mais ce rêve, il s’est brisé assez brutalement ce mercredi face au Canada. Doncic a perdu son duel tant attendu contre Shai Gilgeous-Alexander, et a même quitté le match prématurément après avoir été expulsé par les arbitres.

Nous sommes environ à la moitié du quatrième quart-temps. Menée de 15 points face au Canada, la Slovénie est mal au point, et la frustration monte dans le camp de Luka Doncic. Ce dernier, qui possède déjà une faute technique à son actif, doit se montrer vigilant s’il veut éviter l’expulsion. Mais après un contact non sifflé sur une action face à Luguentz Dort, Luka n’arrive pas à se contenir, et l’arbitre le sanctionne.

Allez hop, direction les vestiaires.

La dernière image de Luka Doncic sur ce Mondial 2023, c’est donc celle où il quitte le terrain la tête basse, après avoir applaudi les arbitres qui ont été “injustes” selon lui. Pas vraiment la sortie qu’on attendait d’un tel talent, pas vraiment la sortie que le public de Manille – grandement acquis à la cause de Luka – espérait.

Mais dans le même temps, difficile d’être vraiment surpris par ce scénario. Car on l’a déjà vécu, avec la Slovénie comme à Dallas.

Est-ce que c’est dur voire injuste pour Luka ? Oui, ça se discute.

Tu portes sur ton dos toute une franchise, en espérant être encore mieux entouré. Tu vas le plus loin possible avec ce qu’on te donne, quand on te donne la possibilité d’aller loin.

Tu portes tout un pays sur…

Un Luka Doncic un peu trop isolé, visé par les défenses adverses, qui doit porter sur ses épaules une équipe entière et qui parfois craque par frustration, c’est effectivement un scénario qu’on connaît bien avec le phénomène slovène. Ce nouvel épisode face au Canada est assez symbolique de tout ça.

“Tout le monde sait pourquoi j’étais frustré. Quand vous jouez pour l’équipe nationale, il y a beaucoup d’émotions. Souvent, je n’arrive pas à me contrôler (avec les arbitres, ndlr.), et cela me pose des problèmes. L’un des arbitres a dit à l’un de nos gars, ‘on ne lui donnera pas de faute car il conteste’. Je ne pense pas que ça soit juste. Je sais que je rouspète beaucoup, mais ce n’est pas juste.” – Luka Doncic après le match, via BasketNews

Ce vendredi après-midi, Luka a parfois montré son génie (26 points en 30 minutes) mais a souvent montré son agacement dans un match qui a progressivement échappé à son équipe.

À sa décharge, c’est assez hardcore de se coltiner Dillon Brooks (qui a d’ailleurs aussi été expulsé), Luguentz Dort et Cie sans avoir le soutien qu’il mérite. Et oui, peut-être que les arbitres ont penché un peu trop en faveur des Canadiens dans cette rencontre (33 lancers-francs à 19). Mais quand vous portez les espoirs de tout un peuple et que vous êtes menés de 15 points dans une rencontre à élimination directe en Coupe du Monde, il faut savoir tenir ses nerfs pour éviter de sortir de son match. Ou tout simplement de sortir du match. Et à l’heure actuelle, Luka Doncic n’en est tout simplement pas capable.

Luka Doncic sort donc une nouvelle fois par la petite porte, comme l’an passé à l’EuroBasket. Il y a un an, en quarts de finale face à la Pologne, Doncic n’avait pas été expulsé par les arbitres, mais avait quitté le match pour cinq fautes – en étant hyper frustré – au terme d’une performance très décevante dans une défaite surprise.

Ce nouvel échec sur la scène internationale est forcément difficile à avaler pour Luka, qui reste en plus sur une saison à oublier avec les Dallas Mavericks. Mais c’est à lui désormais d’utiliser cette frustration de manière positive afin de rebondir au plus vite, au lieu de se laisser emporter par cette dernière comme c’était une nouvelle fois le cas aujourd’hui.