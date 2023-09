Coupe du Monde 2023 : le Canada en demi-finale, pour la première fois de son histoire !

Pas de Arturs Zagars en vue, donc forcément un match trois tantinets en-dessous de Lettonie – Allemagne. Le Canada a montré de bonnes choses. La Slovénie a pondu une vieille caricature. Résultat logique et dénué d’émotions. Bienvenue en enfer !

Si l’on nous avait dit – un mois auparavant – qu’un duel entre Isaac Bonga et Arturs Zagars serait plus trépidant à suivre qu’une confrontation entre Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, nous aurions fermé la porte sur les doigts du mauvais prédicateur.

Et pourtant…

Et pourtant, c’était vraiment pas dingue entre la star du Canada et celle de la Slovénie. Shai Gilgeous-Alexander n’a pas eu à forcer le talent pour passer l’obstacle “lUkA MaGIc” : 31 points comme s’il n’en avait inscrit que 16 ou 17, le « and one » pour clore les débats, des passes de décalage pour faire jouer les copains et 40 d’évaluation au finish – histoire d’alimenter un futur statut de MVP du tournoi. Et Doncic ? Eh bah Doncic, c’est un zéro pointé de leadership. Du scoring, certes, avec 26 points à 8/20 au tir, mais un flot de paroles continu et insupportable à destination des arbitres. Comment, dans sa position de star – sur laquelle repose le destin d’une sélection nationale – peut-il récolter une seconde faute technique sur l’action qui suit l’expulsion de Dillon Brooks, à sept minutes de la fin du match ? La Slovénie tenait son tournant. Derrière de onze points, elle pouvait croire à une inversion de momentum. Mais Luka Doncic est venu pallier bêtement l’expulsion de Dillon Brooks en adressant ses mots bleus à l’arbitre le plus proche (sur une faute de surcroît inexistante).

Orphelins de leur leader juvénile, Kremen Prepelic, Gregor Hrovat et Zoran Dragic ont essayé de noyer le Canada sous des transitions parfois cliniques et saillantes. Mais voilà, Shai Gilgeous-Alexander s’est suffi d’un peu de gestion du chronomètre pour tranquillement sceller le sort des Slovènes. Résultat assez impeccable, 100 à 89 pour les amoureux du sirop d’érable. Une orgie offensive.

Première demi-finale de Coupe du Monde de l’histoire du Canada… qui affrontera un nouveau morceau de l’Est. Pas la pire nation basket des Balkans – sur ce Mondial c’est même la meilleure – nous avons nommé la Serbie. Bogdan Bogdanovic face à Shai Gilgeous-Alexander, c’est vendredi à 10h45 du matin. How do you say “immanquable” en Canadien ?

Dillon Brooks in his I-just-want-to-watch-the-world-burn mode.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/aEsLX51jy4

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 6, 2023