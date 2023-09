La conclusion parfaite de ces quarts de finale. Dernier match au programme, ce Slovénie – Canada est probablement l’affiche la plus stylée du bracket, et elle nous offrira tout à l’heure, entre autres et pour l’éternel “match dans le match”… un duel entre Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Planquez-vous, ça tire déjà là.

Tiens, au bas-mot, qui sont les cinq meilleurs meneurs de jeu de la planète ? Dans le désordre, Damian Lillard, Steph Curry, Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic ? Kyrie Irving ? Jamal Murray ? On va s’arrêter là pour aujourd’hui avant de se faire insulter par la fanbase de Trae Young (quatre gars), l’essentiel ici étant de poser ce constat : Shai et Luka font bien évidemment partie des meilleurs meneurs de la planète, dans des styles différents, et leur duel de cet après-midi s’annonce succulent.

D’un côté un Luka Doncic en président de fédération, leader vocal et technique, qui attire tout ou presque du jeu de sa sélection. De l’autre ? Moins magicien mais davantage smooth, balle en main ça vous caresserait presque à travers l’écran, Shai Gilgeous-Alexander fait la pluie et le beau temps pour le squad canadien. Les différences entre les deux ? Collectivement Luka semble plus armé, dans l’expérience FIBA également, mais individuellement les lieutenants de SGA seraient des leaders dans bien d’autres équipes. Le Slovène peut faire péter des records offensifs à tout moment, mais Shai possède l’avantage de pouvoir dominer son vis-à-vis défensivement, ce que Lulu ne fait que très, très rarement.

Lors du premier match des Jeux Olympiques 2021, Luka avait collé 48 pions à l’Argentine, rendez-vous compte, et depuis, le génie slovène n’a jamais freiné ses ardeurs avec la sélection même si les médailles se font attendre. Son adversaire du jour ? Après une saison étonnante avec le Thunder, voilà qu’il étonne encore et toujours en récitant à la perfection sa partition, avec comme exploit le plus récent ce dagger face à l’Espagne dimanche, qui précipitait alors la Roja dans l’avion direction Madrid et non Manille.

Si l’on devait se risquer à un pronostic pour ce duel ? On mettrait peut-être bien une pièce sur l’élégant meneur… du Canada. La Slovénie vient d’en prendre 30 face à l’Allemagne, Lulu semble gêné et a toujours cette fâcheuse tendance à sortir de ses matchs en faisant trop de fautes, alors que pour l’instant la story Shai ne connait aucune fausse note. Rajoutez à cela des chiens de garde enragés (Luguentz Dort et Dillon Brooks) qui se relaieront pour faire péter un plomb au blondinet et on obtient un SGA un peu mieux coté pour cette baston de luxe.

14h30 pour l’heure, et on aurait tant aimé que ce one on one se joue sur un parquet de coton, avec une petite musique d’ascenseur en fond. En tout cas cette danse de salon est immanquable alors ne la manquons pas car, spoiler, on pourrait s’en souvenir très longtemps.