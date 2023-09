On s’attendait à un choc, et cet officieux barrage pour les quarts n’en a finalement pas été un. Des Australiens beaucoup trop stéréotypés dans leur jeu, des Slovènes diablement en place avec ou sans Luka Doncic, et au final ce dernier qui file en quarts, au contraire des Australiens, éliminés avant même le dernier match.

Les stats complètes du match, juste ici

On reconnait souvent une bonne équipe de basket à sa capacité à jouer sans son leader. On dit aussi ça d’un bon chef tiens, qu’il est vraiment un bon chef uniquement si ses soldats savent s’en sortir sans lui. Info utile : la Slovénie est une bonne équipe de basket et Luka Doncic un bon chef.

Jamais ces Australiens n’auront semblé en mesure d’inquiéter leur adversaire, une machine slovène bien trop huilée pour s’enrayer. Et de toute façon, ces Boomers 2023… il leur manquait quelque chose. Il leur manquait ce point d’ancrage à l’intérieur, cette dureté, symbolisée sur les dernières compétitions par les Bogut, Baynes voire Landale. Il leur manquait cette variété offensive, et cette clarté dans la hiérarchie, un double bémol qui a vu l’Australie envoyer chacun à leur tour Patty Mills et Josh Giddey au feu, feu qu’ils ont parfois maitrisé mais pas tout le temps, alors que pour sa part… le vieux Joe Ingles nous a semblé rincé comme jamais sur cette fin de compétition. Dante Exum et ses grands bras c’est oui, son retour prochain en NBA (Dallas) c’est oui, mais aujourd’hui ce fut non, un grand non. Xavier Cooks très bien, belle compétition, mais aujourd’hui Xavier manquât à l’appel. Bref une formation trop limitée pour espérer mieux qu’une présence – méritée celle-ci – au second tour, au contraire de Slovènes qui vont donc – en compagnie de l’Allemagne – continuer leur bout de chemin.

Des Slovènes aujourd’hui très appliqués, dont on ne disait pourtant… pas forcément le plus grand bien quand Luka Doncic prit une faute technique en milieu de deuxième quart, sa troisième faute personnelle au passage. Sauf que, comme dit en préambule, une équipe solide ne coule pas quand son capitaine a bu un coup de trop. Klemen Prepelic a pris le relais, Mike Tobey aussi, les snipers ont rentré leurs tirs, et si Luka est finalement revenu faire le job non sans râler, tout le temps, c’est un succès collectif qu’auront bâti les Slovènes, profitant de la monotonie offensive australienne aussi bien que de ses largesses défensives.

Score final 91-80, quatre matchs et quatre victoires pour le FC Luka, un match face à l’Allemagne dimanche pour définir qui de tous ces blondinets termineront premiers de leur poule. Ça monte en régime, tranquillement, bref ça joue, ça joue dur, ça joue fort.