Après avoir été mise en difficulté par de vaillants Lettons durant trois quart-temps et demi, la sélection espagnole pensait avoir fait le trou et assuré sa victoire, quasiment qualificative pour la suite. Oui mais. La Lettonie a beau être un pays de glace, elle a un coeur de feu. Et l’a prouvé en renversant l’Espagne, championne d’Europe en titre. Vive le basket bordel !

Il en aura fallu, du temps. Les coéquipiers de Rudy Fernandez ont beau avoir roulé sur la phase de poule, ils n’ont pas montré – dans un premier temps – une maîtrise totale face la Lettonie. L’équipe qui a envoyé les Français faire mumuse pour les places du fond de classement n’était peut-être pas chanceuse ce jour là. Ce serait même insultant de le penser, puisqu’à l’instar des hommes de Vincent Collet, la sélection ibérique s’est faite bien bouger en début de rencontre. Un score serré, des ballons disputés à tous les instants… et à la mi-temps, aucune indication concrète sur le futur vainqueur de la partie.

UPSET IN JAKARTA, PART 2 🤯#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Dans le jeu, c’est particulièrement physique avec des Lettons qui marquent les esprits dès le début du match via des contacts rugueux dans la peinture. Un message : rien ne sera facile aujourd’hui, vous allez en baver si vous voulez la victoire. Willy Hernangomez est chaud, mais cela n’empêche par les Lettons de s’accrocher à leur rêve de tableau final. Et si après la France, c’était un autre mastodonte mondial du basket qui chutait face à eux ? On a bien cru que non. Qu’une fois de plus, les Espagnols auraient la formule pour en faire un peu plus que nous, toujours ce petit supplément qui leur permet de nous vanner au sortir de chaque échéance internationale.

Mais non, car même si ce diable de Rudy Fernandez pensait avoir fait le trou en initiant un run qui allait donner une douzaine de points d’écarts à son équipe, les Lettons n’ont rien lâché. Davis Bertans avec un gros tir de loin, Rodions Kurucs en mode “too small” à ce même Rudy sur un duel au poste haut. Et comme par magie, la Lettonie est de nouveau dans la course. Un grand coeur, une équipe qui après s’être attirée toutes les foudres de l’Hexagone… y trouve subitement de l’amitié, du soutien. Car oui, ces gars sont en train de faire chuter l’Espagne dans un match qui pourrait bien faire basculer le destin des champions d’Europe en titre.

LATVIA COMEBACK! 😤

5 minutes to go. All tied up.#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/ut12a9gY6C

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Une fin de match haletante, cinq minutes de vidéo pour attribuer une touche, et Usman Garuba qui se fait dessus sous le panier alors qu’il tenait le panier pour maintenir l’Espagne en vie. Rudy Fernandez en veut toujours, en atteste son tir à trois-points de zinzin de l’espace pour revenir à -3, mais les Lettons ont la dalle, la rage de vaincre. Ils seront costauds lors des ultimes lancers-francs, pour assurer un succès de prestige. Est-ce que finalement, la France était dans la logique en s’inclinant ? Aucune idée, mais le fait de voir l’Espagne nous imiter à le mérite de normaliser les choses.

Une défaite 69-74, et une journée de dimanche qu’on attend désormais aussi fortement que le vendredi soir après une semaine de boulot bien relou. Bravos messieurs les Lettons, vous êtes décidément incroyables.

Source : FIBA