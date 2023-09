Dans la victoire surprise des siens face à la Serbie, qui était pourtant favorite, Simone Fontecchio a été incandescent et a scoré dans environ toutes les positions possibles. Sa zone de tir ? C’était le terrain, regardez plutôt.

30 points à 11/15 aux tirs dont 9/11 de loin, accompagnés de 7 rebonds et 3 passes décisives, Simon Fontaine a écœuré la Serbie qui faisait pourtant la course en tête pendant une bonne partie du match. Au dunk, à l’intérieur, dos au panier, en fadeaway ou à longue distance, il a envoyé d’absolument partout sans quasiment jamais rater un tir. Envoyer le ballon dans le panier revenait à balancer un caillou dans un lac pour Fontecchio. Si les tirs lointains de Marco Spissu en début de match, ou de Luigi Datome au cours du troisième quart-temps ont bien aidé les Transalpins à mener la révolte, cette dernière a assurément le visage de Simone Fontecchio, par qui tous les ballons importants passaient, et rentraient dans le cercle comme dirait Fianso. Pour citer l’illustre Laurent Paganelli ? “Grande Rougador”.