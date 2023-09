Première affiche des demi-finales de la Coupe du Monde 2023, le Serbie – Canada de ce matin représentait une affiche aussi intrigante que prometteuse. Mais alors qu’on attendait une bataille épique de la première à la 40e minute, on a vu une équipe dominer les débats pour s’imposer sans vraiment trembler. Et cette équipe, c’était la Serbie.

Neuf ans après leur dernière participation à une finale de Coupe du Monde, les Serbes sont de retour au sommet pour tenter d’aller chercher le titre suprême.

En tête pendant pratiquement toute la rencontre, Bogdan Bogdanovic et ses copains ont fait la loi face à des Canadiens globalement dépassés. Dans l’intensité, dans l’aspect physique, dans le jeu, le basket serbe a triomphé. Assez vite, la bande à Shai Gilgeous-Alexander s’est retrouvée dans la sauce face à la pression défensive adverse, la star du Thunder étant particulièrement visée par les hommes de Svetislav Pesic. Les deux fautes rapides de SGA (ainsi que de Dillon Brooks et Dwight Powell) dans le premier quart-temps ont plombé le Canada, en manque de solution : turnovers, paniers accordés en transition, dominé à l’intérieur et au rebond… autant dire que les calculs n’étaient pas bons.

Menés de huit points après dix minutes de jeu, les Canadiens n’ont ensuite jamais réussi à revenir à hauteur de la Serbie. Pas de miracle comme contre l’Espagne, car en face c’était beaucoup trop solide aujourd’hui. Portés par un Bogdanovic de gala (23 points à 8/12 au tir), un Nikola Milutinov (16 points, 10 rebonds) qui a réussi l’exploit de faire oublier Nikola Jokic, et un collectif tout simplement supérieur (16 points pour Ognjen Dobric, 10 en 15 minutes pour Aleksa Avramovic), les Serbes ont fait parler leur expérience ainsi que leurs automatismes. Ces éléments, souvent indispensables pour espérer aller au bout, ont manqué au Canada au pire moment.

Longtemps gênés par les fautes, les Canadiens n’ont pas réussi à imposer suffisamment leur jeu physique et athlétique, qui représente l’une des raisons de leur très beau parcours dans ce Mondial. Moins tranchants en transition, ils ont montré des limites sur demi-terrain en tombant trop souvent dans le un-contre-un pendant que la Serbie imposait son propre rythme. Le réveil de Shai Gilgeous-Alexander (15 points, 9 passes) en deuxième mi-temps, les 23 points de R.J. Barrett ou les contributions offensives de Dillon Brooks (16 points) et Nickeil Alexander-Walker (10 points en sortie de banc) n’ont pas suffi pour combler l’écart, les Serbes étant sans pitié en attaque (62% au tir, 45% à 3-points) malgré quelques petits problèmes de turnovers (17).

“Nous n’avons défendu personne, et vous ne pouvez pas gagner comme ça.” – Jordi Fernandez, en conférence de presse d’après-match

Le Canada voit donc sa belle aventure s’arrêter brutalement dans ce Mondial. Qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris et toujours en course pour ramener une médaille à la maison, les hommes de Jordi Fernandez tireront tout de même un bilan très positif de cette campagne, même s’ils viennent de prendre conscience du chemin qui reste à parcourir pour arriver au sommet du basket mondial.

Ce chemin, les Serbes le connaissent bien. Ce n’est pas la première fois qu’ils l’empruntent, néanmoins ils n’ont jamais réussi à atteindre la destination finale depuis 2002. Ce dimanche, ils auront une nouvelle opportunité d’y arriver, soit face à l’Allemagne, soit face à Team USA comme en 2014.

