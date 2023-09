Sabrina Ionescu vient de battre un nouveau record en WNBA, celui du nombre de shoots à 3-points inscrits sur une saison (122) dans la plus grande ligue féminine de basket au Monde.

122 paniers à 3-points. C’est tout simplement, depuis hier, le record all-time en WNBA. Après le record de points battu la nuit précédente par Breanna Stewart, sa coéquipière, c’est donc le record de paniers du parking qui vient de tomber. La légende Diana Taurasi a trouvé ses dignes héritières.

Un peu de réussite sur le n°122 mais qu’importe, le record est en poche et la saison de la joueuse des New York Liberty entre dans l’Histoire. Et au Barclays Center, l’engouement commence à être énorme autour de cet effectif qui pète tous les records cette saison. 32 victoires et seulement 7 défaites, un effectif incroyablement complet et Marine Johanes dans le roster ? TF1, merci de récupérer les droits pour les Playoffs.

En conférence de presse, la coach Sandy Brondello, n’a pas tardé à encenser sa joueuse en la comparant notamment à Diana Taurasi, autre légende qu’elle vient donc de dépasser :

“Je dis toujours que Sabrina est comme une petite Diana, au vue de la façon dont son jeu se développe.” (Via New York Liberty Videos)

La légende du basket féminin américain est en train de s’écrire à New York et Sabrina Ionescu et Breanna Stewart en sont deux des autrices. Vite vite, les Playoffs !

