Préparez les confettis, repassez votre costume, les célébrations du 35è anniversaire des Charlotte Hornets ont été dévoilées par la franchise.

Huit dates clés tout au long de la saison et des hommages aux légendes des frelons comme Baron Davis et Gerald Wallace. Prenez vos agendas, ça va swinguer.

Faute de célébrer des résultats sportifs probants, les Hornets vont donc mettre les petits plats dans les grands pour souffler leur 35è bougie. Envoyez le programme !

25 octobre face à Atlanta : premier match de la saison à domicile et 15 000 tee-shirts distribués à tous les fans présents au Spectrum Center. Seront -ils 15 000 ?

18 novembre face aux Knicks : Baron Davis, légende de la franchise, sera honorée tout au long de la soirée avec distribution générale de posters à l'effigie de BD.

Les célébrations continuent le 2 décembre et le 26 janvier pour les rencontres face contre les Wolves et les Rockets.

10 février face aux Grizzlies, on ne s'arrête pas en si bon chemin et on honore Gerald Wallace comme il se doit. Posters à gogo, encore.

29 février (année bissextile messieurs dames) face aux Bucks, on célèbre les meneurs qui ont marqué la franchise (pas Tony Parker du coup) avec distribution de figurines de LaMelo Ball, Baron Davis et Muggsy Bogues. Pour ce dernier la figurine sera aux vraies dimensions.

On termine les célébrations face aux Suns le 15 mars puis contre les Celtics le 1er Avril, histoire de bien se marrer avec un bilan de 17-59 à ce moment-là de la saison.

Une année à festoyer pour les Hornets, en espérant que les résultats suivent pour la franchise (non). On attend avec impatience les premiers pas de Brandon Miller (n°2 de la Draft 2023) sous la tunique des Frelons, et cette saison 2023-24 sera aussi l’occasion de voir Frank Ntilikina jouer ses première minutes pour Charlotte, le tout dans une ambiance de célébration généralisée. La mayonnaise prendra peut-être avec un grand LaMelo Ball et un P.J Washington intenable suite à sa grosse prolongation. Une année frisson pour les Hornets ? En tout cas on te le souhaite, comme dirait l’autre.

Le programme complet des célébrations à retrouver ici.

Source : Site officiel des Charlotte Hornets