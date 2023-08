Il était le dernier agent libre restreint de l’été, il a prolongé. P.J. Washington sera un joueur des Hornets pour les trois prochaines saisons, moyennant un salaire total de 48 millions de dollars. Une coquette somme pour un joueur régulier qui sort de sa meilleure saison en carrière.

Allez, dossier bouclé. Auteur de sa plus belle saison en 2022-23, P.J. Washington a touché les sous qu’il voulait. Près de 50 millions d’écus pour un joueur qui a bien aidé les Hornets a être bons ne pas être trop ridicules tous les soirs en attendant la mi-avril. 15,7 points, 4,9 rebonds et 2,4 passes, des totaux séduisants qui seront à exploiter encore plus l’an prochain, avec Brandon Miller et LaMelo Ball en forme.

Restricted free agent F PJ Washington has agreed on a new three-year, $48 million contract to stay with the Charlotte Hornets, @LiftSportsMngmt agent Kevin Bradbury and Washington Sports Group’s Paul Washington Sr. tell ESPN. pic.twitter.com/tNoEfhPkeZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2023

Cette signature – annoncée par Adrian Wojnarowski – permettra aux Hornets de s’épargner un recrutement en plus au poste 4. Un coup plutôt malin donc, surtout quand on se souvient des quelques coups d’éclats du joueur, notamment ses 43 pions face au Thunder en fin de saison passée. Agent libre restreint, Charlotte était quoi qu’il arrive en position de force pour le conserver, le statut du joueur autorisant la franchise à égaler n’importe quelle offre en s’assurant de récupérer ce dernier.

