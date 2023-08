Si le Brésil n’a fait qu’une bouchée de l’Iran en s’imposant 100-59 ce samedi, la victoire laisse un véritable goût amer aux Brésiliens. En effet, Raul Neto a quitté la rencontre sur civière, victime d’une grosse blessure au genou.

C’est le genre d’image qu’on déteste voir, et qui calme tout de suite l’excitation qui nous accompagne à chaque début d’une grande compétition internationale.

En début de deuxième mi-temps, Neto a été victime d’une vilaine chute sur contre-attaque, et son genou a malheureusement pris très cher. Si l’on en croit la fédération brésilienne (via BasketNews), l’ancien meneur NBA qui évolue aujourd’hui à Fenerbahçe souffre d’une rupture du tendon rotulien. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que Raul sera absent pour au moins six mois, probablement plus sachant qu’il a déjà 31 ans.

C’est évidemment une terrible nouvelle pour le Brésil, qui perd là un membre important de la sélection. Une terrible nouvelle symbolisée par les larmes de Lucas Dias, effondré après la sortie sur civière de son copain.

More details:https://t.co/63QREbTKJr

— BasketNews (@BasketNews_com) August 26, 2023

Dans le même groupe que l’Espagne, les Brésiliens vont devoir affronter la Roja dès lundi dans un match qui s’annonce encore plus difficile que prévu. Sans Raul Neto, et en état de choc après sa terrible blessure…

NBA'den yeni transferimiz Raul Neto, İran – Brezilya maçında sakatlandı ve sedyeyle parkeyi terk etti.pic.twitter.com/U3rAziEOcD

— Tek Yol FENER (@TekYolFener) August 26, 2023