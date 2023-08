Championne au Mondial 2019 et Championne d’Europe en titre, l’Espagne avait un statut à faire respecter pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2023, face à la Côte d’Ivoire ce samedi. Mission accomplie pour la Roja, qui s’est imposée facilement malgré un début de match poussif.

C’est quelque chose qui est relativement fréquent dans un premier match d’une grande compétition internationale. L’équipe ultra favorite peine un peu à entrer dans son tournoi, tandis que le “petit” joue sans complexe et pose quelques problèmes à son adversaire. Cela donne un début de match plus serré que prévu, avant que le talent, l’expérience et la force collective du “gros” ne viennent faire assez nettement la différence entre les deux formations.

C’est un peu le scénario qu’on a eu lors du match Espagne – Côte d’Ivoire ce samedi.

Certes, la Roja a marqué les neuf premiers points du match mais pendant une bonne partie de la première mi-temps, les Ivoiriens ont été au contact des champions du monde en titre. Seulement 20-17 pour l’Espagne après huit minutes de jeu, 30-26 vers le milieu du second quart, bref c’était loin d’être une partie de plaisir pour les hommes de Sergio Scariolo. La faute notamment à des gars comme Bazoumana Koné, Vafessa Fofana, Nisre Zouzoua et Charles Abouo, bien décidés à jouer le coup à fond dans ce match d’ouverture. Mais la faute surtout à des Espagnols manquant de sérieux, avec des pertes de balle à foison (18 au total). De quoi forcer Scariolo à pousser une grosse gueulante sur son banc. Et ça, souvent, ça fait son effet.

À partir des cinq dernières minutes de la première mi-temps, l’Espagne a mis la vitesse supérieure des deux côtés du terrain. De +8, l’écart s’est soudainement creusé jusqu’à atteindre pratiquement les 20 points d’écart après un 17-6 passé par la Roja aux Ivoiriens. Et 20 points, c’est aussi la performance offensive de Willy Hernangomez rien qu’en première période, avec un 9/10 au tir pour le MVP de l’EuroBasket 2022.

La suite ? C’était du garbage time pendant quasiment toute la deuxième mi-temps. La Côte d’Ivoire a continué de batailler pour essayer de relancer la rencontre, mais l’Espagne a déroulé son basket avec cette puissance collective qui la caractérise. Appliquée, solide, agressive, et très dominante au rebond sur l’ensemble du match (+22), la Roja a maîtrisé son sujet pour coller finalement 30 points à son adversaire du jour (94-64).

Pas de doute, il faudra encore compter sur l’Espagne dans cette Coupe du Monde. Comme toujours en fait.