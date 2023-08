Elle était attendue, cette entrée en lice de Team USA face à la Nouvelle-Zélande. Tout n’a pas été rose pour les Américains, grandissimes favoris de la compétition (on ne vous fait pas de dessin), mais ils l’ont quand même emporté assez largement face à de valeureux All-Blacks (99-72). Allez, récap.

Pour le box-score c’est par ici que ça se passe !

Avant le match, la Nouvelle-Zélande commence évidemment avec son fameux haka, de quoi donner des frissons même à un type comme Bobby Portis. Demandez également à James Harden quels en sont ses souvenirs.

🚨 Haka Alert 🚨#TallBlacks performed the first Haka of #FIBAWC 2023 just before their game against the USA 🔥 pic.twitter.com/OEvcJFiiv7

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Après ça, ce sont bien les Néo-Zélandais qui font la course en tête pendant une grande partie du premier quart-temps, prenant même jusque 10 points d’avance face aux titulaires de Team USA, qui ont peut-être bien manqué d’humilité et pris l’adversaire de haut. Steve Kerr se doit de passer une soufflante à ses troupes après une défense inexistante et un début de match façon traces de pneu. Le coach décide également d’ouvrir son banc en envoyant notamment Paolo Banchero, Austin Reaves et Tyrese Haliburton au charbon. Ce sont bien les remplaçants qui vont faire le taf et rejoindre leurs adversaires, bien plus coriaces que prévu, grâce à une faculté à aller gratter des lancers. Team USA ne va prendre le lead que dans les ultimes secondes du premier quart-temps sur un shoot primé de l’arrière des Lakers. 19-18 après les 10 premières minutes.

Austin Reaves sends the arena into a frenzy.

Every time he does anything. #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/jJTpHZKiiB

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Mais les Néo-Zélandais, portés par l’infernal Reuben Te Rangi, ne se découragent pas et continuent de jouer les yeux dans les yeux avec les Etats-Unis qui sont parfois dominés dans l’impact. Les deux équipes se rendent coup pour coup. À titre de comparaison, imaginez un tel match entre la Roca Team et le Stade Roubaisien, ça surprendrait non ? Bah nous aussi, mais on se régale devant un match qui s’annonçait être un blow-out et qui finalement est ultra disputé. Les All-Blacks shootent à 44% à 3-points au cours de la première mi-temps, pendant que les USA ne sont qu’à 28% et doivent composer avec un Anthony Edwards qui rend beaucoup de ballons aux adversaires, et qui est en délicatesse avec son tir malgré un regain de forme juste avant la mi-temps. Toutefois, les Cainris vont accélérer et trouver leur rythme en attaque avec un Austin Reaves en mode métronome et un Jaren Jackson Jr. qui fait sa tour de contrôle de l’autre côté. Tous ces ingrédients permettent à Team USA de se donner un peu d’air à la mi-temps, qui se termine sur le score de 45 à 36.

First 20 down at #FIBAWC @theantedwards_ 10 PTS 5 REB

Austin Reaves 8 PTS 4 AST

📺 ESPN/ESPN+

🇺🇸 #WinForUSA pic.twitter.com/y3hyQ1vxRm

— USA Basketball (@usabasketball) August 26, 2023

Les deux équipes continuent de s’envoyer des mandales au retour des vestiaires. Finn Delany répond à Edwards, Jalen Brunson allume de loin, mais les Américains tardent à creuser l’écart. Il faut un 8-0 passé en sortie de vestiaires couplé à une légère baisse d’adresse du parking de la Nouvelle-Zélande pour permettre à Team USA de se donner un peu d’air au score. Banchero enchaîne ensuite avec deux tirs primés consécutifs et ça doit fulminer sévère de l’autre côté des Alpes en voyant le ROY en titre enchaîner de la sorte. Sans faire de bruit, les USA se mettent tranquillement à l’abri. On vous avait dit de vous méfier de l’eau qui dort. 76-58 pour la troupe de Steve Kerr avant d’entamer les 10 dernières minutes.

HE’S HEATING UP 🔥

Paolo is up to 17 PTS

📺 ESPN/ESPN+

🇺🇸 #WinForUSA pic.twitter.com/007QJ6nzcx

— USA Basketball (@usabasketball) August 26, 2023

La fin de match sera tranquillement gérée par Team USA, qui contient les assauts néo-zélandais malgré un bon Izayah Le’afa. Tyrese Haliburton envoie de la no-look pass à tour de bras, Paolo Banchero continue de faire du sale et JJJ envoie du gros tomar, Walker Kessler va même se faire un kif et rentrer en jeu pour le principe en toute fin de match.

Score final : 99-72, les Cainris ont même joué la dernière possession, parce qu’esprit FIBA. Les All-Blacks ont été courageux, valeureux, mais n’ont pas pu faire le poids sur la durée face à Team USA qui a mis du temps à rentrer dans son match (et respecter son adversaire ?), résultat mal payé pour eux. Avertissement sans frais pour les Etats-Unis, mais il faudra tout de même monter en régime s’ils ne veulent pas être trop inquiétés. Au menu ce lundi, respectivement pour les Américains et Néo-Zélandais : la Grèce à 14h40 et la Jordanie à 10h45, heure française.