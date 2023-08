Groupe C assez inégal avec deux énormes nations de basket et deux autres déjà bien contentes d’être là. Un Team USA vs Grèce qui sent la poudre, et on saura donc dès le lundi 28 août de quel bois est faite cette équipe américaine. Hâte !

Le programme (matchs à la Mall of Asia Arena de Manille)

samedi 26 août (10h45) : Jordanie – Grèce

samedi 26 août (14h40) : États-Unis – Nouvelle-Zélande

lundi 28 août (10h45) : Nouvelle-Zélande – Jordanie

lundi 28 août (14h40) : Grèce – États-Unis

mercredi 30 août (10h40) : États-Unis – Jordanie

mercredi 30 août (14h40) : Grèce – Nouvelle-Zélande

Les rosters (à écrémer)

Jordanie : Zaid Abbas, Ahmad Al Dwairi, Ahmad Alhamarsheh, Mohammad Hussein, Freddy Ibrahim, Amin Abu Hawwas, Sami Bzai, Malek Kanaan, Zane Alnajdawi, Hashem Abbas, Ahmad Hammouri, Rondae Hollis-Jefferson

Grèce : Kostas Papanikolaou, Thanasis Antetokounmpo, Giannoulis Larentzakis, Ioannis Papapetrou, Giorgos Papagiannis, Michalis Lountzis, Dinos Mitoglou, Nikos Rogkavopoulos, Thomas Walkup, Lefteris Bochoridis, Dimitris Moraitis, Manolis Chatzidakis

États-Unis : Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr. Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis, Austin Reaves

Nouvelle-Zélande : Dan Fotu, Finn Delany, Flynn Cameron, Hyrum Harris, Issac Fotu, Izayah Le’Afa, Shea Ili, Jordan Ngatai, Reuben Te Rangi, Sam Timmins, Taylor Britt, Tohi Smith-Milner, Walter Brown, Yanni Wetzell

Les principales têtes d’affiche

Pas utile de réécrire ici le roster américain, mais sachez que si c’est évidemment – on en a pris l’habitude – un genre d’équipe C voire D, le squad américain a encore fière allure et on préfère par exemple clairement bouffer une pizza napolitaine ou jouer à la Play que de défendre 40 minutes sur Brandon Ingram. Douze États-Uniens qui voudront montrer qu’ils ne sont pas là pour se la brosser, et face à eux d’autres visages et noms plutôt connus, surtout si vous vous intéressez au basket grec. On parle évidemment des Antetokounmpo, même si le seul potable ne sera pas là, mais surtout des institutions locales Papanikolaou, Kalaitzakis ou encore Papapetrou, qui on le rappelle n’est pas le nom du dernier single de Stromae. Pour le reste, Freddy Ibrahim et Dar Tucker driveront l’équipe de Jordanie et pour les Néo-Zélandais on imagine que Tana Umaga et Ritchie McCaw seront encore de la partie.

Les prédictions maison

Une date à retenir : le 28 août à 14h40. Les États-Unis affronteront la Grèce et c’est la première place du Groupe C qui se jouera, à moins que les plaquages cathédrales des Tall Blacks aient raison des uns ou des autres mais on n’y croit que très peu. Pas forcément le match de l’année niveau enjeu puisque derrière les deux équipes auront encore deux matchs pour se chauffer avant les quarts, mais déjà une belle manière de juger la force de deux des favoris de la compétition. on vous voit venir, vous aimeriez maintenant savoir qui de la Jordanie ou de la Nouvelle-Zélande est le plus capable de finir troisième de ce groupe, et en tant qu’Hexperts FIBA on part donc sur ce pronostic : chaipa. Team USA et Grèce au deuxième tour, Jordanie et Néozaide plus bas, ça c’est du pronostic qui pronostique. A noter pour finir que les équipes de ce Groupe C croiseront en deuxième phase avec celles du Groupe D, à savoir la Lituanie, le Montenegro, le Mexique et l’Égypte.

Sauf séisme on connait déjà les deux qualifiés de ce Groupe C et tous nos yeux (deux donc) seront surtout rivés sur le choc gréco-américain de cette première phase. Et demain ? Il fera jour.