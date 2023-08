Pendant que Manille vibrera au rythme des exploits (ou non) de son équipe nationale dans le Groupe A, la capitale des Philippines recevra également les affiches du Groupe B. La Serbie est l’immense favorite, et derrière c’est un énorme point d’interrogation.

Le programme (matchs à l’Araneta Coliseum de Manille)

samedi 26 août (10h) : Soudan du Sud – Porto-Rico

Soudan du Sud – Porto-Rico samedi 26 août (14h) : Serbie – Chine

Serbie – Chine lundi 28 août (10h) : Chine – Soudan du Sud

Chine – Soudan du Sud lundi 28 août (14h) : Porto-Rico – Serbie

Porto-Rico – Serbie mercredi 30 août (10h) : Soudan du Sud – Serbie

Soudan du Sud – Serbie mercredi 30 août (14h) : Chine – Porto-Rico

Les rosters (à écrémer)

Soudan du Sud : Junior Madut, Nuni Omot, Carlik Jones, Emmanuel Akot, Mareng Gatkouth, Mangok Mathiang, Kuany Kuany, Mathiang Muo, Deng Dut, Marial Shayok, Deng Acuoth, Majok Deng, Peter Jok, Khaman Maluach, Koch Bar, Gob Gabriel, Wenyen Gabriel, Sunday Dech

Porto-Rico : George Conditt, ALeem Ford, John Holland, Jordan Howard, Christopher Ortiz, Timajh Parker, Isaiah Pineiro, Justin Reyes, Ismael Romero, Stephen Thompson, Ethan Thompson, Arnaldo Toro, Tremont Waters, Phillip Wheeler

Serbie : Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov, Filip Petrusev, Aleksa Radanov, Dusan Ristic, Borisa Simanic

Chine : Zhao Jiwei, Zhang Zhenlin, Fu Hao, Cheng Shuaipeng, Sun Minghui, Zhu Junlong, Hu Jinqiu, Zhou Peng, Zhao Rui, Hu Mingxuan, Du Runwang, Fang Shuo, Cui Yongxi, Wang Zhelin, Zhou Qi, Kyle Anderson

Les principales têtes d’affiche

Même si nombre de stars serbes ne seront pas présentes en Asie (Nikola Jokic et Vasilije Micic notamment), le roster a tout de même fière allure. Bogdan Bogdanovic en sera le leader vocal et technique, fort de son expérience NBA et internationale. Autour de lui tout un contingent d’esthètes et/ou d’ostéopathes, et pour affronter les favoris de ce Groupe B on apercevra à Manille quelques têtes connues. John Holland et Tremont Waters par exemple, qui représentent Porto-Rico et que les fans européens notamment ont appris à connaître. Les Chinois se présenteront une fois de plus avec leur Zhou Qi national, tandis que l’invité surprise sud-soudanais pourrait étonner avec dans ses rangs les demi-NBAers Carlik Jones, Marial Shayok et surtout Wenyen Gabriel, entrevu cette saison du côté des Lakers.

Les prédictions maison

Sans trop se mouiller, on imagine mal les Serbes perdre un match dans ce groupe, et on imagine même mal les Serbes ne pas gagner leurs trois matchs d’une trentaine de points au moins. Pour le reste ? Le Soudan du Sud est la nation la moins bien classée au ranking FIBA (62è, seul le Cap Vert est plus bas parmi les 32 qualifiés) mais attention à la surprise, même si l’expérience et le vivier des Chinois ou des Porto-Ricains semblent plus propices à une qualif pour la deuxième phase. Allez, dans l’ordre, Serbie, Porto-Rico, Chine, Soudan du Sud, et on rappelle pour finir que les équipes issues du Groupe B croiseront ensuite avec celles du Groupe A, composé de l’Italie, des Philippines, de la République Dominicaine et de l’Angola.

Pas forcément le groupe qui nous fera transpirer de bonheur et qui nous offrira le plus de suspense, mais il sera intéressant de voir comment la Serbie entrera dans sa compétition. Pour le reste c’est très ouvert alors faites vos jeux et rendez-vous samedi à 10h pour ouvrir le bal.