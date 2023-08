Qui dit Coupe du Monde dit présentation obligatoire d’un paquet d’équipes et d’un paquet de monde. On commence en toute logique avec le Groupe A, en direct de Manille ou presque, un groupe qui verra notamment s’affronter le BC Lancers et l’AS Towns.

Le programme (matchs à l’Arenata Coliseum de Manille)

vendredi 25 août (10h) : Angola – Italie

Angola – Italie vendredi 25 août (14h) : République Dominicaine – Philippines

République Dominicaine – Philippines dimanche 27 août (10h) : Italie – République Dominicaine

Italie – République Dominicaine dimanche 27 août (14h) : Philippines – Angola

Philippines – Angola mardi 29 août (10h) : Angola – République Dominicaine

Angola – République Dominicaine mardi 29 août (14h) : Philippines – Italie

Les rosters

Angola : pas encore défini

Italie : Luigi Datome, Mouhamet Diouf, Simone Fontecchio, Nicolo Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Luca Severini, Matteo Spagnolo, Marco Spissu et Stefano Tonut

République Dominicaine : Victor Liz, Eloy Vargas, Gelvis Solano, Andres Feliz, Angel Delgado, Gerardo Suero, Jean Montero, Rigoberto Mendoza, LJ Figueroa, Antonio Pena, Lester Quinones, Karl-Anthony Towns

Philippines : Rhenz Abando, Japeth Aguilar, Jordan Clarkson, AJ Edu, June Mar Fajardo, Jamie Malonzo, Bobby Ray Parks Jr., CJ Perez, Roger Ray Pagoy, Dwight Ramos, Kai Sotto et Scottie Thompson.

Les principales têtes d’affiche

Un local de l’étape avec les Philippines (Jordan Clarkson), une véritable star NBA en la personne de Karl-Anthony Towns qui portera les Dominicains sur ses larges épaules, et le Rookie Of the Year 2023 ou encore le sniper italien Simone Fontecchio, leader offensif de son pays depuis quelques compétitions déjà. Pour le reste ? Pas mal de têtes et de noms plus ou moins connus avec, pêle-mêle, les Dominicains Figueroa, Quinones ou Montero ou les Italiens Polonara, Datome ou Melli. On peut regretter l’absence d’Al Horford ou Chris Duarte, qui auraient pu faire passer la Rep Dom dans une autre dimension, ou encore celle de Paolo Banchero, qui a choisi de représenter les États-Unis.

Les prédictions maison

Les Italiens semblent logiquement partir avec une belle longueur d’avance, compte tenu de leur expérience internationale et de la belle dynamique d’un groupe assez inchangé depuis plusieurs années. Attention tout de même à rentrer les lancers importants, huhu, mais passer cette première phase de groupe ne devrait pas être trop compliqué pour les Transalpins. Derrière ? Les Philippines joueront devant leur public et l’Angola reste une valeur sûre du continent africain mais la République Dominicaine possède les atouts pour toper la deuxième place assez tranquillement. Les deux premiers passent au second tour, et ils croiseront avec les équipes du Groupe B, composé du Sud-Soudan, de la Serbie, de la Chine et de Porto-Rico.

Une hiérarchie qui peut sembler assez établie d’avance mais attention tout de même aux bonnes (et mauvaises) surprises. La Philippine Arena devrait en tout cas faire le plein pour pousser son équipe à l’improbable exploit. Début des hostilités le 25 août !