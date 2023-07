Coupe du Monde 2023 : l’Italie dévoile une première liste élargie de 16 joueurs

Nation à toujours surveiller, l’Italie fera encore figure d’outsider à la Coupe du Monde 2023. La Squadra Azzurra a dévoilé une liste élargie de 16 joueurs pour aller chercher une médaille au Japon cet été.

Les années passent mais l’Italie reste une nation à ne jamais sous-estimer. Au dernier EuroBasket, nos voisins transalpins avaient créé la sensation en éliminant la Serbie, l’une des équipes favorites de la compétition avant d’échouer d’un rien face à l’Équipe de France en quart de Finale.

Sur le papier, peut-être un peu moins de talent que d’autres nations plus référencées mais sur le terrain toujours la même grinta et la même hargne pour aller gagner des matchs. Pour cette Coupe du Monde 2023, l’Italie a encore une bonne tête de poil-à-gratter. Les hommes de Gianmarco Pozzecco sont en quête de leur première médaille depuis presque 20 ans. C’était aux Jeux Olympiques 2004 et celui qui dirige désormais l’équipe était alors sur le terrain !

Pas favorite, l’Italie présentera quand même un groupe très intéressant, entre jeunesse, talent et expérience.

𝘼𝙯𝙯𝙪𝙧𝙧𝙞 bringing starpower for the #FIBAWC 🌍#WinForItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/zricx5aE4A

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) July 19, 2023

On retrouve quelques noms qu’on a pu voir en NBA comme Nicco Mannion, Niccolo Melli mais aussi Simone Fontecchio, l’ailier du Jazz qui avait été resplendissant au dernier EuroBasket malgré son craquage face à la France. Luigi Datome, le capitaine et l’âme de cette équipe est évidemment du voyage. Quatre joueurs devront être retirés de la liste pour un roster final de douze noms.

Au rayon des absences, Danilo Gallinari n’est pas présent après sa saison blanche pour cause de blessures. Paolo Banchero a lui décidé de jouer pour Team USA et Darius Thompson, longtemps espéré, n’a pas pu obtenir les documents pour sa naturalisation (il est Américain de naissance) dans les temps. Il reste donc à quai avant potentiellement une participation pour les JO l’an prochain.

L’Italie est placée dans le Groupe A avec l’Angola, la République Dominicaine et les Philippines, l’une des nations hôtes de la compétition.

Source texte : FIBA