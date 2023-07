Après un an sans jouer suite à son arrestation pour violences domestiques, Miles Bridges va retrouver les parquets la saison prochaine, lui qui a signé une qualifying offer avec les Hornets début juillet. Un retour qui ne plaît évidemment pas à tout le monde mais Bridges veut prouver qu’il méritait bien cette “deuxième chance”.

Écopant de trois ans de mise à l’épreuve ainsi que de 30 matchs de suspension de la part de la NBA (dont dix qui seront purgés au début de la saison 2023-24) pour l’affaire de violences domestiques dans laquelle il était impliqué, Miles Bridges s’est retrouvé mardi, pour la première fois depuis bien longtemps, en salle de conférence de presse chez les Hornets. Ses premiers mots ? Des excuses.

“Tout d’abord, je veux m’excuser auprès de tout le monde – mais surtout auprès de ma famille – pour la douleur et la honte que j’ai pu causer. J’ai utilisé cette année loin des terrains pour suivre une thérapie, dans le but de devenir la meilleure personne possible. Quelqu’un dont ma famille et tout le monde ici peuvent être fiers.”

Miles Bridges le sait, il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il sait aussi que l’opportunité qu’il possède devant lui pour essayer de se racheter n’est pas donnée à tout le monde. Pour rappel, Bridges a signé une qualifying offer cet été d’un montant de 7,9 millions de dollars, les Hornets acceptant de le faire revenir pour la saison 2023-24 malgré cette affaire de violences domestiques qui a beaucoup choqué à travers les photos circulant sur Internet.

“Je veux remercier les Hornets et la NBA pour m’avoir donné une seconde chance. Beaucoup de personnes n’ont pas droit à une seconde chance, et je veux l’utiliser pour prouver à tout le monde que je suis le même gamin que vous avez drafté il y a cinq ans.” – Miles Bridges

Il y a cinq ans, les Hornets ont récupéré Miles Bridges via le 12e choix de la Draft. Il est arrivé en NBA avec l’étiquette du dunker fou, mais a progressivement étoffé son jeu jusqu’à devenir un joueur calibre All-Star au cours de la campagne 2021-22. Cette saison-là, Bridges a tourné à plus de 20 points de moyenne, avec 7 rebonds et 4 passes, de quoi se mettre en excellente position pour décrocher une prolongation de contrat XXL avec Charlotte à l’été 2022. Sauf que c’est exactement à ce moment-là que Miles Bridges s’est retrouvé dans cette sale affaire de violences domestiques. Résultat : pas de contrat, un passage devant le juge, une suspension de la NBA, et une saison loin des terrains.

Miles Bridges voudra désormais profiter de l’année à venir pour regagner la confiance de ses coéquipiers et se refaire une réputation, tout en retrouvant le niveau qui était le sien en 2021-22. Cela fait beaucoup de cases à cocher mais l’ailier de 25 ans n’a pas le choix s’il veut avoir un vrai avenir en NBA.

Pour rappel, Bridges sera agent libre non-restrictif dans un an.

__________

Source texte : conférence de presse de Miles Bridges