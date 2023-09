Théo Maledon reste chez les Charlotte Hornets

À quelques jours du début des camps d’entraînement, on se posait des questions sur l’avenir de Théo Maledon, qui n’avait toujours pas prolongé aux Hornets. On est désormais fixés : le meneur français reste à Charlotte.

C’est le manager général des Hornets Mitch Kupchak qui a annoncé la nouvelle via le site officiel de la franchise.

Théo Maledon a signé un contrat two-way avec les Frelons pour continuer l’aventure avec Charlotte. Par définition, un contrat two-way signifie que Maledon passera du temps à la fois en G League (ligue de développement) et en NBA, comme cela a déjà pu être le cas la saison dernière avec les Hornets.

OFFICIAL: We have re-signed guard Théo Maledon to a two-way contract.

— Charlotte Hornets (@hornets) September 29, 2023

Lors de la campagne 2022-23, Théo Maledon a joué 44 matchs avec les Hornets en NBA (6,7 points, 2,8 rebonds, 3,5 passes de moyenne) et 24 avec le Greensboro Swarm en G League (15,4 points, 5,4 rebonds, 4,8 passes). Le Frenchie s’était notamment illustré en fin de saison régulière avec les Frelons, profitant de matchs sans réels enjeux pour avoir de grosses minutes et performer.

Cette année, avec le retour de LaMelo Ball (longtemps blessé l’an dernier) et l’ajout de plusieurs joueurs sur le backcourt (le Français Frank Ntilikina et le rookie Nick Smith Jr. notamment), pas sûr que Théo trouve sa place dans la rotation, mais il pourrait quand même avoir quelques petites opportunités qu’il devra saisir.

