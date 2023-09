Malcolm Brogdon toujours dans le viseur des Clippers ?

À deux doigts d’être échangé aux Clippers en juin dernier, Malcolm Brogdon serait toujours sur les tablettes de la franchise de L.A. Steve Ballmer et ses copains passeront-ils à l’action d’ici le début de saison ?

C’est un jour que les fans des Celtics n’auront certainement pas oublié. Le 22 juin dernier, un gros trade à 3 équipes se monte pour faire venir Kristaps Porzingis à Boston. Les Clippers se mettent dans la boucle pour récupérer Malcolm Brogdon mais font finalement machine arrière à cause de l’état de santé du guard, obligé d’être opéré du coude pendant l’intersaison. Obligé de changer son fusil d’épaule, Brad Stevens décide alors d’envoyer Marcus Smart à Memphis pour finaliser le deal.

On pensait l’histoire terminé mais les Clippers n’ont pas oublié Malcolm Brogdon et ils seraient toujours en quête de joueurs pour renforcer leur backcourt selon Jared Weiss de The Athletic. Brogdon sort d’une superbe saison dans le Massachussetts avec près de 15 points, 4 rebonds et presque 4 passes par match en sortie de banc. De quoi lui permettre d’aller chercher le titre de Sixième Homme de l’Année 2023. Polyvalent, expérimenté, très bon shooteur, pouvant impacter avec les titulaires ou les remplaçants, Brogdon serait une prise de choix pour les Clippers. Il se murmure d’ailleurs que le joueur n’a pas bien vécu l’épisode de son faux transfert et qu’il serait remonté contre les Celtics.

Ce dossier a néanmoins de fortes chances d’être conditionné par celui de Jrue Holiday. Transféré des Bucks aux Blazers dans le lead de Damian Lillard, Mister Vacances est annoncé dans quasiment la moitié des franchises désormais, parmi lesquelles on trouve les Celtics mais aussi… les Clippers.

Source texte : The Athletic