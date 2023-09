Il y a un an, Draymond Green pétait un plomb en envoyant une patate dans la tronche de Jordan Poole lors d’un entraînement. Aujourd’hui, on a une idée assez précise de ce que l’arrière a dit à Draymond pour le faire sortir de ses gonds. Spoiler, la punchline est folle.

Mais qu’a bien pu balancer Jordan Poole à la gueule de Draymond pour qu’il perde ses nerfs ? Quel point sensible a-t-il touché ? Cette grosse altercation était-elle liée à des questions de contrat et de gros sous ?

Voilà le genre de questions qu’on s’est tous posées suite à l’épisode de la patate qui a plombé les Warriors pendant l’intégralité de la saison dernière. On a désormais des réponses.

« T’es un sac à dos hors de prix pour Stephen Curry »

C’est donc ça que Jordan Poole aurait apparemment dit à Draymond Green il y a un an, avant de se prendre une droite en pleine gueule ?!?! 😭😭😭

C’est donc ça qu’aurait balancé Poole à Draymond Green si l’on en croit Pablo Torre sur son podcast, qui se base sur une source anonyme des Warriors.

Pour ceux qui n’ont pas la réf, Jordan Poole a tout simplement dit à Draymond qu’il se faisait porter par Stephen Curry, et qu’il était payé bien trop cher (25 millions de dollars) pour ça. Poole a balancé cette punchline alors qu’il était sur le point de décrocher son gros contrat avec les Warriors (128 millions sur quatre ans), tandis que Draymond était toujours dans l’attente d’une prolongation de contrat à un an de la fin de son deal. Et pour ajouter encore un peu de piment à l’histoire, on rappelle aussi que Green a parfois été moqué sur les réseaux sociaux pour sa mécanique de tir, certains disant “qu’il shoote comme s’il portait un sac à dos”.

C’en était trop pour Draymond. Et la suite, on la connaît.

Quand on a conscience du rôle de Draymond Green dans la dynastie Warriors, on peut comprendre pourquoi il a pris les propos de Jordan Poole comme un gros manque de respect, même si ça n’excuse évidemment pas son geste.

Sans la défense, la polyvalence et le leadership de Green, les Warriors n’auraient pas remporté quatre titres de champion NBA entre 2015 et 2022. Alors oui, sans doute que Draymond n’aurait pas eu la même carrière s’il n’avait pas joué aux côtés de Stephen Curry, le meilleur shooteur de l’histoire et dans la discussion du meilleur meneur all-time. Mais c’est spécifiquement cette association (entre autres) qui a permis à chacun des deux joueurs de maximiser leurs talents pour faire des Warriors une dynastie.

Maintenant qu’on connaît les raisons du pétage de plombs de Draymond, maintenant que Jordan Poole est à Washington, on peut définitivement refermer ce chapitre. Néanmoins, il y a des chances que de futurs adversaires des Warriors ressortent une quote similaire à Draymond pour le provoquer sur les parquets. À Green de tenir ses nerfs cette fois-ci…

