Toujours en quête d’un contrat en NBA, Dwight Howard continue les appels du pied. Cette fois, le pivot vétéran a envoyé un message à son ancienne franchise du Orlando Magic. D12 va-t-il boucler la boucle en Floride ?

Alors qu’il avait été annoncé proche des Warriors pendant quelques jours, Dwight Howard n’a finalement pas rejoint Golden State. Le pivot de 37 ans reste ainsi sans contrat mais il compte bien revenir en NBA malgré tout. Pour cela, rien de tel qu’un peu de publicité et quelques appels du pied. On l’avait déjà vu faire avec les Kings en juin mais sans succès. Alors que les camps d’entrainement s’approchent à grands pas, le célèbre D12 a tenté cette fois sa chance avec le Orlando Magic, la franchise de ses débuts en NBA. Des propos rapportés par Clutch Points.

“Je voudrais vraiment revenir et faire partie du Magic, de leur équipe et de ce qu’ils essaient d’accomplir à Orlando aujourd’hui. Ce serait formidable d’être à Orlando pour terminer ma carrière là où je l’ai commencée et pour la jeune équipe prometteuse qui, selon moi, a besoin du leadership d’un vétéran. Je pense que ce serait très bénéfique pour les joueurs, pour la ville, pour l’organisation.”

Le Magic n’est évidemment pas n’importe quelle équipe dans l’histoire de Dwight Howard. C’est la franchise qui l’a drafté en première position en 2004, là où il a connu ses plus belles heures avec notamment trois titres de Défenseur de l’année et 5 sélections dans la All-NBA First Team. Il demeure d’ailleurs à ce jour le meilleur scoreur, rebondeur et contreur de l’histoire du Magic. Même si sa fin d’histoire avec Orlando n’a pas été jolie jolie, le bonhomme reste une légende de la franchise et ça serait une belle fin que de le voir ranger les baskets là où tout a commencé.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’une piste concrète puisque c’est Howard qui souhaite les retrouvailles. Rien ne dit que l’intérêt est réciproque, le Magic ayant déjà du bon matos à l’intérieur. Mais bon, on connaît le dicton : qui ne tente rien n’a rien !

