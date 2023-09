Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview du Orlando Magic !

Oh le beau projet, oh la belle preview. A Orlando cette année, les victoires ne seront pas essentielles mais elles pourraient bien venir plus vite que prévu. Thunder ou Jazz sont des projets à l’Ouest qui ont étonné dès la saison passée, probable que la franchise floridienne ait également l’envie de faire des siennes cette saison, et en tout cas le coach en place Jamahl Mosley a tout ce qu’il lui faut en magasin pour avancer. Paolo Banchero en franchise player, Franz Wagner en leader 1 bis, des rookies intéressants, des jeunes intéressants dans la globalité et une belle flexibilité financière, bref le Magic fait partie de ces franchises qui pourraient voir leur cote monter en flèche dans les prochaines années.

Mais attention, ne mettons pas la charrue avant Paolo et avançons étape par étape, pour ne pas être déçu trop vite. La première de ces étapes ? La preview de la saison bien sûr, alors on clique sur play, on regarde et on en parle ensuite ?