30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Phoenix pour décortiquer les Suns !

Ding dong, nous voici donc dans le Top 4, du moins dans le Top 4 de notre série des 30 Previews en 30 Jours. Si vous avez suivi la série depuis le début (ou si vous avez checké le gros tableau hier) vous savez à peu près où nos deux loulous imaginent les Suns en avril, et ça ne devrait d’ailleurs pas être bien loin de la vérité tant l’assise de l’équipe de Monty Williams est solide. Chris Paul et Devin Booker sur le backcourt non mais allô, Mikal Bridges et ses tentacules dans l’aile, le MIP maison Cam Johnson et le bougonneur Ayton dans la raquette, voilà qui nous donne un cinq assez insubmersible… sauf pour Dallas peut-être. Sur le banc c’est devenu un peu plus faible avec notamment le départ de JaVale McGee et la promotion de Cam Johnson, mais ce groupe commence à être plein d’expérience, au moins en régulière, et la défaite catastrophique de l’an passé au Game 7 face aux Mavs devra être gommée de toute urgence car la fenêtre de tir se refermera très vite si 2023 n’est pas l’année de la gagne à Phoenix, notamment du au fait de l’âge de Chris Paul et d’une entente qui semble devenue peu cordiale pour quelques uns (un, surtout) des leaders. Bref, c’est le moment pour les Suns, bref, c’est surtout l’heure de la preview, alors on s’installe et on s’envoie du bon gros jus de Cactus !

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Suns de Phoenix. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !