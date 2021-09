30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Orlando Magic ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% Orlando Magic !

C’est parti pour une nouvelle saison du côté de Disney ! Comme souvent, les jeunes se feront plaisir et on n’est pas loin de la vérité vu la moyenne d’âge de l’effectif du nouveau coach, Jamahl Mosley. L’ancien meilleur pote de Luka Doncic va devoir composer avec une classe biberon mais plusieurs pépites qui ne demandent qu’à exploser. Au premier rang, on retrouve évidemment Jalen Suggs, récent cinquième pick de Draft, mais on n’oublie pas non plus les Cole Anthony, Markelle Fultz, R.J. Hampton, Franz Wagner ou encore le revenant Jonathan Isaac, bientôt de retour de blessure. Pour chaperonner tout ce beau monde, Robin Lopez, Gary Harris ou le toujours présent Terrence Ross vont jouer les nourrices et le thème de la saison devrait donc être l’apprentissage. Cette année plus que jamais, la jeunesse va régner au pays de Mickey.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 du Magic d’Orlando. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !