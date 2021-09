TrashTalk Fantasy League – Orlando Magic : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté du… Magic !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Aucun. Voilà. Mais comme on n’est quand même pas des monstres on vous conseillera tout de même de surveiller les soirs d’alcool de fête quelques simili-cracks comme Wendell Carter Jr., qui pourrait s’éclater dessous, comme Jalen Suggs dont il faudra examiner les débuts, ou comme le duo Cole Anthony / Markelle Fultz qui pourrait exploser la barre des… 30 points de temps en temps. Wow. Plus sérieusement voilà une équipe dont il faudra zieuter les perfs en début de saison avant de se laisser aller à quelques tentatives, à moins que vous ne concouriez dans la fameuse Ligue exotique, auquel cas les Robin Lopez ou autres R.J. Hampton seront vos hommes.

#Les carottes redoutées

Très logiquement c’est une plantation énorme qui s’offre à nous puisque l’intégralité ou presque du roster de Jamahl Mosley présente le risque énorme de faire moins de 10 deux soirs sur trois. Pas vraiment de carottes au sens strict du terme parce que dans tous les cas on vous aura prévenu, et c’est davantage sur les équipes… adverses qu’il faudra capitaliser. Quelques dangers tout de même ? Eviter de jumper sur Suggs s’il claque une première grosse semaine, éviter aussi de se précipiter sur Jonathan Isaac dès son retour, et éviter tout court de miser sur Mo Bamba sous peine de vous voir retirer votre connexion.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Wendell Carter Jr. : 22,9 points

Terrence Ross : 19,2 points

Cole Anthony : 18,7 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec le Magic. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.