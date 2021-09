30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% San Antonio Spurs ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% San Antonio Spurs !

Du côté de San Antonio on part sur une saison… compliquée. LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, Patty Mills ou Rudy Gay sont partis, les arrivées ne sont pas là pour rassurer la fanbase vieillissante des Spurs (Zach Collins, Doug McDermott, Thaddeus Young), et la frange ado de Gregg Popovich devra redoubler d’inventivité pour être plus qu’un tank de plus dans la course à la Lottery. Recrudescence de jeunes cracks sur les postes 1 et 2, un Keldon Johnson qui doit prendre la mesure de son nouveau statut, un dieu du coaching qui pourrait bien vivre ses dernières heures sur le banc, et au final… un bilan qui pourrait bien être le pire en ville depuis des millénaires. Pour l’heure ? On tente d’y voir un peu clair à l’aube de cette nouvelle saison mais, spoiler, ce ne sera peut-être pas la preview la plus festive de la série.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Spurs de San Antonio. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !